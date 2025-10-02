Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока

В бухту Золотой Рог во Владивостоке зашел горбатый кит. Об этом сообщили в Национальном научном центре морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.
Там пояснили, что присутствие кита в бухте свидетельствует об «обилии и доступности потенциальных кормовых объектов». Речь о сардине, иваси и скумбрии, скопление которых наблюдается в эти дни у острова Русский.
По словам ученых, горбатые киты активно нагуливаются в северной части Тихого океана, в частности, в водах Дальнего Востока России — в Баренцевом, Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях.
Определить, что это именно горбатый кит помог хвостовой плавник ― его отчетливо видно, когда животное заныривает и при этом резко изгибается, а затем уходит под воду.
