Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд сыграют в ромкоме «Wicker»
Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»
Финн Вольфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» в поддержку женщин с раком груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов

Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока

Фото: Игорь Катин/ННЦМБ ДВО РАН

В бухту Золотой Рог во Владивостоке зашел горбатый кит. Об этом сообщили в Национальном научном центре морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.

Там пояснили, что присутствие кита в бухте свидетельствует об «обилии и доступности потенциальных кормовых объектов». Речь о сардине, иваси и скумбрии, скопление которых наблюдается в эти дни у острова Русский. 

По словам ученых, горбатые киты активно нагуливаются в северной части Тихого океана, в частности, в водах Дальнего Востока России — в Баренцевом, Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях.

Определить, что это именно горбатый кит помог хвостовой плавник ― его отчетливо видно, когда животное заныривает и при этом резко изгибается, а затем уходит под воду. 

Недавно зебровых акул впервые заметили за спариванием ― представители вымирающего вида занялись сексом втроем. Это наблюдение может помочь в сохранении акул.

Расскажите друзьям