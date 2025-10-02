Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ

Фото: Arte France Cinéma

Драме «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи не выдали прокатное удостоверение (ПУ) из-за несоответствия фильма законодательству РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

В ведомстве добавили, что решение приняли на основании ст. 5.1 закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Из него следует, что ПУ не выдается в случаях, если картина содержит материалы, нарушающие законодательство РФ, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, пропагандирует насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения*.

Мировая премьера «Простой случайности» состоялась 20 мая 2025 года на 78-м Каннском кинофестивале. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». В России картина должна была выйти 30 октября.

В центре сюжета — мужчина по имени Эгбал, попавший в ДТП с беременной женой и столкнувшийся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных, уверенных, что он их палач. Их лидер Вахид захватывает его и собирает группу обиженных, чтобы отомстить. По пути они задумываются о морали своих действий и обоснованности своих подозрений. Фильм исследует темы справедливости, насилия и коллективного возмездия, он снят без разрешения властей Ирана.

Джафар Панахи — один из самых известных и значимых кинематографистов Ирана, неоднократно подвергавшийся давлению и преследованиям со стороны властей своей страны. Из за многочисленных задержаний, тюремных сроков и домашних арестов он не мог посещать фестивали, где были представлены его работы.

11 июля 2022 года Панахи арестовали. Он оставался в заключении вплоть до февраля 2023 года. Позднее в том же году кинематографист покинул Иран впервые за 14 лет. После отъезда режиссер признался, что предпочел бы по-прежнему жить на родине.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

