Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ

В ведомстве добавили, что решение приняли на основании ст. 5.1 закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Из него следует, что ПУ не выдается в случаях, если картина содержит материалы, нарушающие законодательство РФ, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, пропагандирует насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения*.
Мировая премьера «Простой случайности» состоялась 20 мая 2025 года на 78-м Каннском кинофестивале. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». В России картина должна была выйти 30 октября.
В центре сюжета — мужчина по имени Эгбал, попавший в ДТП с беременной женой и столкнувшийся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных, уверенных, что он их палач. Их лидер Вахид захватывает его и собирает группу обиженных, чтобы отомстить. По пути они задумываются о морали своих действий и обоснованности своих подозрений. Фильм исследует темы справедливости, насилия и коллективного возмездия, он снят без разрешения властей Ирана.
Джафар Панахи — один из самых известных и значимых кинематографистов Ирана, неоднократно подвергавшийся давлению и преследованиям со стороны властей своей страны. Из за многочисленных задержаний, тюремных сроков и домашних арестов он не мог посещать фестивали, где были представлены его работы.
11 июля 2022 года Панахи арестовали. Он оставался в заключении вплоть до февраля 2023 года. Позднее в том же году кинематографист покинул Иран впервые за 14 лет. После отъезда режиссер признался, что предпочел бы по-прежнему жить на родине.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.