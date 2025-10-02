Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет

МС Сенечка написал в своем телеграм-канале, что больше не будет давать публичные концерты, «если только команда МС Сенечки не соберет достаточно денег, чтобы сделать голограмму для концерта или хотя бы анимацию для экрана на площадке».

Вместо живых выступлений артист предлагает организаторам написать на почту. «Мы придумаем для вас программу с диджеями и прочими развлечениями», — добавил музыкант.

Перед этим в телеграм-канале он заявил, что не знает и не уважает таких исполнителей и просто личностей, как Lovanda, группа «Недры», Феликс Семибратов и всех артистов и менеджеров, кто с ними связан.

«Если вам кажется или вам говорят обратное, то это обман. Слушать любые комментарии и мысли этой организованной группы лиц по поводу исполнителя МС Сенечка — то же самое, что читать желтую газету. Доверия к ним нет. То же самое касается Saga Booking и Saga Agency, а также связанных с ними компаний и предпринимателей RadugaDiscoClub, System108 — также не являются и не являлись доверенными лицами для исполнителя МС Сенечка», — сказал он.

Ранее The Flow выпустил расследование, «что происходило с Сенечкой в последние годы и как он, рэпер с добрыми-бодрыми песнями, превратился в проблемного артиста, зависимого человека, с которым, как пишут коллеги, невозможно работать».

