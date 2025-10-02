МС Сенечка объявил, что концертов, скорее всего, больше не будет

«Если вам кажется или вам говорят обратное, то это обман. Слушать любые комментарии и мысли этой организованной группы лиц по поводу исполнителя МС Сенечка — то же самое, что читать желтую газету. Доверия к ним нет. То же самое касается Saga Booking и Saga Agency, а также связанных с ними компаний и предпринимателей RadugaDiscoClub, System108 — также не являются и не являлись доверенными лицами для исполнителя МС Сенечка», — сказал он.