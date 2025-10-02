Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»

Музыку к мини-сериалу написали Ник Кейв и Уоррен Эллис из группы Nick Cave and the Bad Seeds. О том, что «Смерть Банни Манро» экранизируют, стало известно еще два года назад, в ноябре 2023 года. Тогда Ник Кейв написал: «Наконец-то появился кто‑то, у кого хватило смелости взяться за эту нечестивую историю. Я в восторге от того, что студии Sky и Clerkenwell Films воплощают Банни на экране во всем его порочном великолепии. Я не могу придумать никого лучше, чем Мэтт Смит, кто мог бы сыграть его».