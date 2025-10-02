Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»

Телеканал Sky TV представил тизер мини-сериала «Смерть Банни Манро» по одноименному роману Ника Кейва. Он будет состоять из шести эпизодов. Премьера назначена на 20 ноября.
Сюжет разворачивается вокруг самопровозглашенного Казановы, зависимого от секса. Он переживает самоубийство жены и вынужден заботиться о 9-летнем сыне. Отец с ребенком отправляются в путешествие по югу Англии.
В трейлере сын просит отца: «Научи меня быть таким же торговцем, как ты». Дуэт путешествует на машине по дорогам английского побережья.
Главную роль исполнил английский актер Мэтт Смит, известный зрителю по ролям Одиннадцатого Доктора в сериале BBC «Доктор Кто», принца Филиппа в «Короне» и Деймона Таргариена в «Доме Дракона» — приквеле «Игры престолов».
Режиссером проекта стала шведка Изабелла Эклеф, известная по фильму «На границе миров» и сериалу «Дом с прислугой». Сценаристом выступил Пит Джексон, лауреат BAFTA как лучший новый талант за сериал «Somewhere Boy».
Музыку к мини-сериалу написали Ник Кейв и Уоррен Эллис из группы Nick Cave and the Bad Seeds. О том, что «Смерть Банни Манро» экранизируют, стало известно еще два года назад, в ноябре 2023 года. Тогда Ник Кейв написал: «Наконец-то появился кто‑то, у кого хватило смелости взяться за эту нечестивую историю. Я в восторге от того, что студии Sky и Clerkenwell Films воплощают Банни на экране во всем его порочном великолепии. Я не могу придумать никого лучше, чем Мэтт Смит, кто мог бы сыграть его».