Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются

Фото: Александра Лемберг/официальная группа NE в VK

Магазины кроссовок NE Никиты Ефремова закроются в конце октября. Об этом говорится в инстаграме* бренда.

Компания устроила прощальную распродажу, которая продлится до 31 октября. Купить кроссовки со скидкой можно в московском магазине на Петровке, 15/1, петербургской точке на Большой конюшенной, 12 и на официальном сайте бренда. 

NE Clean ― премиальный сервис по уходу за гардеробом ― продолжает работу. Проект уходит на ребрендинг.

В августе Никиту Ефремова обвинили в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК, до восьми лет лишения свободы). По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го он переводил деньги запрещенной в РФ экстремистской организации, при этом «являясь противником действующих органов власти».

По словам собеседника РБК в окружении предпринимателя, дело связано с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)**. Источник Msk1.ru уточняет, что сумма переводов ― 6 тыс. рублей. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде запрета определенных действий. В сентябре его внесли в список террористов и экстремистов.

Никита Ефремов создал бизнес по перепродаже кроссовок модных брендов в середине 2010-х. Сейчас у него 670 тыс. подписчиков на ютубе и 410 тыс. в телеграме. В октябре 2023 года сеть заподозрили в продаже контрафакта, тогда в магазинах Ефремова изъяли тысячи пар обуви.

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в список иноагентов, признан в России экстремистской организацией и запрещен.

