Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются

В августе Никиту Ефремова обвинили в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК, до восьми лет лишения свободы). По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го он переводил деньги запрещенной в РФ экстремистской организации, при этом «являясь противником действующих органов власти».