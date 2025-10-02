Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа

Длительность фильма «Аватар: Огонь и пепел» составит около трех часов, рассказал в интервью Variety режиссер Джеймс Кэмерон.

Большую часть материала, который лег в основу второго и третьего фильмов, снимали одновременно в 2017–2018 годах, в течение 18 месяцев. Такой подход позволил выстроить единую сюжетную арку для ключевых персонажей, в частности для 15-летней Кири в исполнении Сигурни Уивер.

По словам Кэмерона, вторая и третья части составляют единую сюжетную линию. Похожий принцип он планирует применить к четвертому и пятому фильмам.

Возвращения Торука — большой летающей птицы Джейка — изначально не было в сценарии. Его появление Кэмерон приберегал для более поздних фильмов, но в процессе работы передумал. «Я подумал: „К черту! Он должен получить птицу. Найти Торука“. В судьбе Джейка есть нечто, что требует этого, верно? Так что я просто переписал это, мы вернулись и сняли две-три сцены вокруг этой идеи, я выбросил кое-какой материал и вставил этот», — пояснил режиссер.

Когда именно он приступит к работе над четвертой и пятой частями, Кэмерон не уверен. Режиссер может взять паузу для работы над более камерным и личным проектом или сразу приступить к сиквелам. Ключевым фактором станет кассовый успех «Аватара-3».

«Главный вопрос во всем этом — заработаем ли мы какие-нибудь деньги на „Аватаре-3“? Я имею в виду, какие-то деньги мы заработаем. Но вопрос в том, какая будет прибыль, если она вообще будет, и насколько это стимулирует нас продолжать работу в этой вселенной? Или, возможно, мы подождем немного, пока не поймем, как снизить затраты», — отметил режиссер, заметив, что VFX ужасно подорожали. При этом Кэмерон отметил, что не рассматривает генеративный искусственный интеллект как замену живым художникам.

Ранее появился трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел». Премьера запланирована на 19 декабря. Сюжет развернется вокруг Пепельной деревни —дома клана Мангкван, чьи земли уничтожил вулкан. Художник-постановщик Дилан Коул отмечал, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде — яркой и красочной.

