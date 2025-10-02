Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»

Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд сыграют в ромкоме «Wicker»
Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»
Финн Вольфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» в поддержку женщин с раком груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках

Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»

Фото: MTV Entertainment Studios

Paramount+ опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала «Землевладелец» («Лэндмен»). Премьера состоится 16 ноября, новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Во втором сезоне внимание сосредоточено на Томми Норрисе, нефтяном «решальщике» из Западного Техаса, и его новой партнерше Кэми Миллер. Она возглавляет компанию M-Tex Oil, оставленную после смерти ее мужа, и теперь вместе с Томми сталкивается с новыми вызовами и интригами.

Логлайн сезона: «Когда нефть поднимается из земли, всплывают и тайны. Томми Норрису придется противостоять давлению со стороны M-Tex Oil, Кэми Миллер и собственной семьи. Выживание в Западном Техасе — это не благородство, а борьба, и рано или поздно что‑то должно сломаться».

Роли в проекте сыграли Энди Гарсия, Эли Лартер, Деми Мур, Майкл Пенья, Джон Хэмм и Сэм Эллиотт. Авторами сценария выступили Тейлор Шеридан («Йеллоустоун») и Кристиан Уоллес.

Первый сезон «Землевладельца» вышел в 2024 году. Сериал стал одним из самых популярных в США — его посмотрели в первый месяц после релиза 15,8 млн человек. У рекордсмена, шоу «Игра в кальмара», — 27,1 млн зрителей.

