Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»

Paramount+ опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала «Землевладелец» («Лэндмен»). Премьера состоится 16 ноября, новые эпизоды будут выходить еженедельно.
Во втором сезоне внимание сосредоточено на Томми Норрисе, нефтяном «решальщике» из Западного Техаса, и его новой партнерше Кэми Миллер. Она возглавляет компанию M-Tex Oil, оставленную после смерти ее мужа, и теперь вместе с Томми сталкивается с новыми вызовами и интригами.
Логлайн сезона: «Когда нефть поднимается из земли, всплывают и тайны. Томми Норрису придется противостоять давлению со стороны M-Tex Oil, Кэми Миллер и собственной семьи. Выживание в Западном Техасе — это не благородство, а борьба, и рано или поздно что‑то должно сломаться».
Роли в проекте сыграли Энди Гарсия, Эли Лартер, Деми Мур, Майкл Пенья, Джон Хэмм и Сэм Эллиотт. Авторами сценария выступили Тейлор Шеридан («Йеллоустоун») и Кристиан Уоллес.
Первый сезон «Землевладельца» вышел в 2024 году. Сериал стал одним из самых популярных в США — его посмотрели в первый месяц после релиза 15,8 млн человек. У рекордсмена, шоу «Игра в кальмара», — 27,1 млн зрителей.