Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани

Разработка сериала идет на фоне успеха фильма «Барби» с Марго Робби, который собрал почти 1,5 млрд долларов в мировом прокате, получил восемь номинаций на «Оскар» и выиграл премию за лучшую оригинальную песню, а также «Золотой глобус» в этой категории.