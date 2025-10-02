Mattel совместно с Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани. Об этом сообщает Variety.
Шоураннером проекта назначена Джанин Нэйберс, а Дженнифер Бреслоу, глава отдела телевизионных проектов Mattel Studios, будет курировать сериал со стороны компании.
Новый сериал описывается как «семейная драмеди, сосредоточенная на амбициозной героине Шани». В случае одобрения проект станет первой премиальной сценарной телепродукцией Mattel.
Линия кукол Шани была создана Китти Блэк Перкинс и дебютировала в 1991 году в ответ на критику, что куклы Барби не отражают разнообразие и недостаточно точно представляют афроамериканцев. Позднее куклы Шани были интегрированы в основную линейку Барби.
Разработка сериала идет на фоне успеха фильма «Барби» с Марго Робби, который собрал почти 1,5 млрд долларов в мировом прокате, получил восемь номинаций на «Оскар» и выиграл премию за лучшую оригинальную песню, а также «Золотой глобус» в этой категории.