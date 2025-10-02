Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани

Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд сыграют в ромкоме «Wicker»
Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»
Финн Вольфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» в поддержку женщин с раком груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках

Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани

Фото: Mattel

Mattel совместно с Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани. Об этом сообщает Variety.

Шоураннером проекта назначена Джанин Нэйберс, а Дженнифер Бреслоу, глава отдела телевизионных проектов Mattel Studios, будет курировать сериал со стороны компании.

Новый сериал описывается как «семейная драмеди, сосредоточенная на амбициозной героине Шани». В случае одобрения проект станет первой премиальной сценарной телепродукцией Mattel.

Линия кукол Шани была создана Китти Блэк Перкинс и дебютировала в 1991 году в ответ на критику, что куклы Барби не отражают разнообразие и недостаточно точно представляют афроамериканцев. Позднее куклы Шани были интегрированы в основную линейку Барби.

Разработка сериала идет на фоне успеха фильма «Барби» с Марго Робби, который собрал почти 1,5 млрд долларов в мировом прокате, получил восемь номинаций на «Оскар» и выиграл премию за лучшую оригинальную песню, а также «Золотой глобус» в этой категории.

Расскажите друзьям
Теги:
Amazon
Люди:
Марго Робби