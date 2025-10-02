«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя

Фото: Universal Music Group

Спенсер Элден, которого во младенчестве сфотографировали голым на обложку альбома «Nevermind», вновь проиграл суд против группы Nirvana. Мужчина обвинял участников группы в сексуализированном насилии над ребенком и распространении детской порнографии.

Судья окружного суда США Фернандо Олгун во второй раз отклонил иск Элдена. По словам судьи, ни одно разумное жюри не сочтет изображение на обложке порнографическим. Олгун сравнил снимок с «семейной фотографией голого ребенка во время купания».

«Кроме того факта, что истец был голым на обложке альбома, ничто не приближает это изображение к определению детской порнографии», — отметил он.

По словам юриста Nirvana Берта Дайкслера, его клиенты рады, что суд «поставил точку в этом беспочвенном деле» и освободил их «от клейма ложных обвинений». Ответчиками по делу выступали участники Nirvana Дейв Грол и Крист Новоселич, вдова покойного лидера Курта Кобейна Кортни Лав и фотограф Кирк Уэддл.

Элден впервые подал в суд на Nirvana и лейбл Universal Music в 2021 году, утверждая, что появление на обложке нанесло ему «ущерб на всю жизнь». В 2022 году суд отклонил иск, указав, что в деле истек срок давности. В 2023 году Апелляционный суд отменил это решение и возобновил дело. 

Сам Элден несколько раз воссоздавал сцену с обложки, а на груди набил татуировку с надписью «Nevermind». В большинстве интервью он говорил, что испытывает смешанные чувства от появления на пластинке. В разговоре с Herald Sun в 2007 году Элден сказал, что «это круто знать, что я на обложке альбома», но «немного жутко осознавать, что многие люди видели меня голым» и «я чувствую себя самой крупной порнозвездой в мире». В 2016-м в интервью GQ Australia он выразил недовольство тем, что остается на обложке, и сказал, что у него не было выбора.

