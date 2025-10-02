Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя

Сам Элден несколько раз воссоздавал сцену с обложки, а на груди набил татуировку с надписью «Nevermind». В большинстве интервью он говорил, что испытывает смешанные чувства от появления на пластинке. В разговоре с Herald Sun в 2007 году Элден сказал, что «это круто знать, что я на обложке альбома», но «немного жутко осознавать, что многие люди видели меня голым» и «я чувствую себя самой крупной порнозвездой в мире». В 2016-м в интервью GQ Australia он выразил недовольство тем, что остается на обложке, и сказал, что у него не было выбора.