Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76

Amazon и Bethesda объявили о крупном обновлении для Fallout 76, которое будет связано с сериалом «Фоллаут».
В DLC под названием «Burning Springs» появится персонаж Гуль в исполнении Уолтона Гоггинса, а также новые миссии по охоте за наградами и локации, вдохновленные сериалом.
Разработчик игры называет это обновление самым масштабным на сегодняшний день. Дополнение будет бесплатное, оно перенесет игроков в постапокалиптический регион Огайо.
DLC выйдет в декабре, одновременно с премьерой второго сезона сериала на Amazon Prime Video 17 декабря. Дополнительные подробности разработчики представят 23 октября на мероприятии «Fallout Day».
Создатели подчеркнули, что обновление максимально соответствует духу игры и сериалу: персонажи, диалоги и окружение будут узнаваемы для фанатов шоу. Также команда Bethesda намекнула, что после «Burning Springs» возможны новые функции и контент с привязкой к сериалу.