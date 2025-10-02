В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов

Сегмент глэмпингов в России активно растет. По данным сервисов «Островок» и «Яндекс Путешествия», количество глэмпингов за последний год увеличилось на 50–60%, а спрос на размещение в них вырос на треть. Средняя стоимость ночи в таких объектах достигает 10,5 тыс. рублей, что чаще всего дороже, чем в четырехзвездочных отелях.