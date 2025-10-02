В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов

Росстандарт одобрил первый национальный стандарт для глэмпингов «Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования». Документ подписан 30 сентября и вступит в силу с 1 июня 2026 года, сообщает «Коммерсант».
Издание подчеркивает, что ГОСТ может начать применяться и раньше. До сих пор в России не существовало единых нормативов для этого формата размещения, что осложняло развитие сегмента.
Новый ГОСТ закрепил само понятие «глэмпинг», определил требования к расположению и инфраструктуре объектов, набору услуг и мерам по сохранению природы. В Роскачестве считают появление стандарта важным шагом, так как он позволит вести более системный диалог с турагрегаторами и формализовать категорию на рынке.
Сегмент глэмпингов в России активно растет. По данным сервисов «Островок» и «Яндекс Путешествия», количество глэмпингов за последний год увеличилось на 50–60%, а спрос на размещение в них вырос на треть. Средняя стоимость ночи в таких объектах достигает 10,5 тыс. рублей, что чаще всего дороже, чем в четырехзвездочных отелях.