«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александр Скарсгард сыграют в ромкоме «Wicker»
Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»
Финн Вулфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет

В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов

Фото: Anna Ana/Unsplash

Росстандарт одобрил первый национальный стандарт для глэмпингов «Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования». Документ подписан 30 сентября и вступит в силу с 1 июня 2026 года, сообщает «Коммерсант».

Издание подчеркивает, что ГОСТ может начать применяться и раньше. До сих пор в России не существовало единых нормативов для этого формата размещения, что осложняло развитие сегмента.

Новый ГОСТ закрепил само понятие «глэмпинг», определил требования к расположению и инфраструктуре объектов, набору услуг и мерам по сохранению природы. В Роскачестве считают появление стандарта важным шагом, так как он позволит вести более системный диалог с турагрегаторами и формализовать категорию на рынке.

Сегмент глэмпингов в России активно растет. По данным сервисов «Островок» и «Яндекс Путешествия», количество глэмпингов за последний год увеличилось на 50–60%, а спрос на размещение в них вырос на треть. Средняя стоимость ночи в таких объектах достигает 10,5 тыс. рублей, что чаще всего дороже, чем в четырехзвездочных отелях.

Расскажите друзьям