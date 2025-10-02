«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александр Скарсгард сыграют в ромкоме «Wicker»
Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»
Финн Вулфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет

Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

В возрасте 74 лет скончался российский журналист, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

«Это невосполнимая утрата для коллектива „Вечерней Москвы“. Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», ― говорится на сайте издания.

Куприянов начал карьеру в молодежной радиостанции «Факел» в Хабаровске. С 1974 по 1976 год работал корреспондентом краевой газеты «Тихоокеанская звезда» на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Затем был заместителем редактора в газете «Молодой дальневосточник».

В 1981 году журналист начал работу в «Комсомольской правде», где прошел путь от корреспондента до ответственного секретаря и члена редколлегии. Был корреспондентом газеты в Великобритании, параллельно стажируясь в британских изданиях и получая образование медиаменеджера в колледжах Лондона. 

С 1992 по 1993 год Куприянов был заместителем главреда «Российской газеты», а после ухода из нее основал первый в РФ таблоид ― «Экспресс-газету». В 1999-м возглавил в качестве шеф-редактора газету «Известия», а с 2011 года был главредом «Вечерней Москвы». 

Куприянов также писал романы и повести под псевдонимом Александр Купер. Среди его литературных работ ― «Лягунда», «Ангел мой», «Флейта крысолова», «Надея» и «Таймери».

