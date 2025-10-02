Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

С 1992 по 1993 год Куприянов был заместителем главреда «Российской газеты», а после ухода из нее основал первый в РФ таблоид ― «Экспресс-газету». В 1999-м возглавил в качестве шеф-редактора газету «Известия», а с 2011 года был главредом «Вечерней Москвы».