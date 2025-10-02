Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

В возрасте 74 лет скончался российский журналист, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.
«Это невосполнимая утрата для коллектива „Вечерней Москвы“. Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», ― говорится на сайте издания.
Куприянов начал карьеру в молодежной радиостанции «Факел» в Хабаровске. С 1974 по 1976 год работал корреспондентом краевой газеты «Тихоокеанская звезда» на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Затем был заместителем редактора в газете «Молодой дальневосточник».
В 1981 году журналист начал работу в «Комсомольской правде», где прошел путь от корреспондента до ответственного секретаря и члена редколлегии. Был корреспондентом газеты в Великобритании, параллельно стажируясь в британских изданиях и получая образование медиаменеджера в колледжах Лондона.
С 1992 по 1993 год Куприянов был заместителем главреда «Российской газеты», а после ухода из нее основал первый в РФ таблоид ― «Экспресс-газету». В 1999-м возглавил в качестве шеф-редактора газету «Известия», а с 2011 года был главредом «Вечерней Москвы».
Куприянов также писал романы и повести под псевдонимом Александр Купер. Среди его литературных работ ― «Лягунда», «Ангел мой», «Флейта крысолова», «Надея» и «Таймери».