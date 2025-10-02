Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»

Mattel выпустила две поющие куклы по фильму «Злая: Навсегда» — Эльфабу и Глинду. Компания также показала тематический набор Polly Pocket.
Игрушки появятся в продаже в преддверии ноябрьской премьеры. Каждая кукла исполняет отрывок песни «For Good». Эльфаба представлена в синем и черном платье, с зеленой кожей и косой, а Глинда — в нарядном голубом платье с бабочками.
Стоимость каждой куклы — 26,99 доллара. Polly Pocket за 30 долларов открывается, и внутри обнаруживаются миниатюрные версии Изумрудного города и Университета «Шиз», а также фигурки Эльфабы, Глинды и волшебника и движущиеся детали, такие как пузырь Глинды и метла Эльфабы.
Запуск коллекции отметили в штаб-квартире Mattel вместе с организацией Music Will. Школьники участвовали в караоке, угощались тематическими сладостями и первыми попробовали новые игрушки. Mattel также перечислила более 20 тыс. долларов на поддержку музыкальных программ в школах.
Фильм «Злая: Навсегда» режиссера Джона М.Чу выйдет в прокат 21 ноября. В нем снялись Ариана Гранде, Синтия Эриво, Джефф Голдблюм, Мишель Йео и Джонатан Бейли. История расскажет о том, кем были Глинда и Эльфаба до появления Дороти в Стране Оз.