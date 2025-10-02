Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»

Фильм «Злая: Навсегда» режиссера Джона М.Чу выйдет в прокат 21 ноября. В нем снялись Ариана Гранде, Синтия Эриво, Джефф Голдблюм, Мишель Йео и Джонатан Бейли. История расскажет о том, кем были Глинда и Эльфаба до появления Дороти в Стране Оз.