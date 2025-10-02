Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов

С марта 2020 года состояние Илона Маска увеличилось более чем в 20 раз ― с 24,6 млрд долларов. Уже в январе 2021-го предприниматель вышел на первое место среди богатейших людей с 190 млрд. В ноябре 2021-го он достиг отметки в 300 млрд, а в декабре 2024-го ― 400 млрд.