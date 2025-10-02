Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 500 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes, замечая, что миллиардер на полпути к тому, чтобы стать первым триллионером.
Рекорд был зафиксирован в среду, в 15.30 по восточному времени (22.30 по Москве). Акции Tesla подорожали почти на 4%, благодаря чему состояние Маска выросло на 9,3 млрд долларов. К концу торгов 1 октября его состояние оценивалось в 499,1 млрд.
Рыночная капитализация производителя электромобилей почти удвоилась с апреля. Тогда глава компании отошел от руководства Департаментом эффективности государственного управления (DOGE) при Дональде Трампе и заявил, что будет уделять больше внимания Tesla.
В списке миллиардеров глава Tesla и SpaceX опережает ближайшего конкурента ― председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона ― на 150 млрд долларов.
С марта 2020 года состояние Илона Маска увеличилось более чем в 20 раз ― с 24,6 млрд долларов. Уже в январе 2021-го предприниматель вышел на первое место среди богатейших людей с 190 млрд. В ноябре 2021-го он достиг отметки в 300 млрд, а в декабре 2024-го ― 400 млрд.