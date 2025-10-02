«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены

Фото: Sam Pak/Unsplash

Microsoft официально объявила о росте стоимости подписки Xbox Game Pass и запуске новой тарифной системы.

Ранее тариф Core за 8,99 доллара в месяц включал 25 игр и онлайн-функции. Стандартный Game Pass стоил 10 долларов и давал доступ к сотням игр, а Ultimate за 19,99 доллара позволял играть в новинки в день релиза.

Теперь компания представила три новых тарифа под названиями Essential, Premium и Ultimate, которые заменяют собой Core, Standard и Ultimate:

  • Essential — 9,99 доллара месяц: библиотека из более чем 50 игр для Xbox и PC.
  • Premium — 14,99 доллара в месяц: более 200 игр и доступ ко всем проектам Xbox спустя год после их релиза.
  • Ultimate — 29,99 доллара в месяц: единственный тариф, позволяющий играть в новинки в день релиза и полный набор привилегий.

ПК Game Pass также подорожал с 11,99 доллара до 16,49 в месяц. «Наша цель с Game Pass всегда была ясна: предложить непревзойденную ценность, гибкость и большую библиотеку игр для всех», — заявили в Microsoft. Игроки встретили новость негативно.

В соцсетях пишут: «Больше возможностей, лучше опыт… На деле — просто дороже». Другие отмечают, что сайт Microsoft перегружен, потому что многие массово пытаются отменить подписку.

