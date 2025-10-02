В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александр Скарсгард сыграют в ромкоме «Wicker»
Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»
Финн Вулфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет

«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite

Фото: Netflix Studios

Фильм Netflix «Кей-поп: охотницы на демонов» решил посотрудничать с Fortnite от Epic Games. В игре появятся персонажи из картины.

Epic Games подчеркивает, что «поклонники могут объединиться с HUNTR/X, чтобы защитить Хонмун от бесконечных волн безликих демонов в новом режиме Demon Rush, который будет доступен со 2 октября по 1 ноября. При этом игроки смогут перевоплотиться в Руми, Миру и Зои с помощью новых скинов и аксессуаров (в комплекте есть даже острый рамен)».

Кроме того, начиная с 2 октября создатели карт в Fortnite смогут разрабатывать и публиковать собственные игры с использованием официальных материалов «Кей-поп: охотниц на демонов», лицензированных Netflix.

Фильм «Кей-поп: охотницы на демонов» неожиданно стал самым популярным проектом Netflix за всю историю. Пока официального подтверждения продолжения нет, но, по данным СМИ, ведутся переговоры о сиквеле и возможном лайв-экшн-ремейке.

