«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite

Фильм Netflix «Кей-поп: охотницы на демонов» решил посотрудничать с Fortnite от Epic Games. В игре появятся персонажи из картины.
Epic Games подчеркивает, что «поклонники могут объединиться с HUNTR/X, чтобы защитить Хонмун от бесконечных волн безликих демонов в новом режиме Demon Rush, который будет доступен со 2 октября по 1 ноября. При этом игроки смогут перевоплотиться в Руми, Миру и Зои с помощью новых скинов и аксессуаров (в комплекте есть даже острый рамен)».
Кроме того, начиная с 2 октября создатели карт в Fortnite смогут разрабатывать и публиковать собственные игры с использованием официальных материалов «Кей-поп: охотниц на демонов», лицензированных Netflix.
Фильм «Кей-поп: охотницы на демонов» неожиданно стал самым популярным проектом Netflix за всю историю. Пока официального подтверждения продолжения нет, но, по данным СМИ, ведутся переговоры о сиквеле и возможном лайв-экшн-ремейке.