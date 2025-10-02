«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера

Фото: Columbia Pictures

Пол Беттани рассказал, что с момента выхода фильма «История рыцаря» 2001 года больше его не смотрел, потому что ему слишком сильно не хватает покойного коллеги по фильму — Хита Леджера.

В картине актер сыграл английского поэта и писателя Джеффри Чосера, а Леджер исполнил роль Уильяма Тэтчера, крестьянского оруженосца, движимого жаждой славы и достатка, который после смерти своего господина становится рыцарем.

Отвечая на вопрос на Comic Con в Лос-Анджелесе о том, просят ли его фанаты повторить некоторые из его культовых реплик из «Истории рыцаря», Беттани сказал: «Это было очень давно. Это было будто в другой жизни. И люди иногда подходят ко мне на улице и цитируют что‑то, а я буквально не могу вспомнить. Я не могу вспомнить ничего из этого».

Леджер получил номинацию на «Оскар» за «Горбатую гору», а мировое признание принесла ему роль Джокера в «Темном рыцаре» 2008 года. В январе того же года он умер от передозировки лекарств, за четыре месяца до выхода фильма, и посмертно был удостоен «Оскара». Ему было всего 28 лет.

