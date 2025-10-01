Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»

Британский актер Бенедикт Камбербатч сыграл главную роль в фильме «Сущность» («The Thing with Feathers»), трейлер которого появился на ютуб-канале Briarliff Entertainment.
Камбербатч исполнил роль отца, который в одиночку воспитывает двух сыновей после того, как их мать скончалась. Мужчина скучает по жене и горюет, а еще сталкивается с преследованием некоего существа — Ворона.
Он, точно видение, повсюду следует за героем и буквально сводит его с ума, насмехается над его переживаниями и называет его «клише». Существо оскорбляет вдовца, винит его за недостаточную заботу о детях и грозится забрать его жизнь.
В основу картины лег роман Макса Портера «Горе — это существо с перьями», опубликованный в 2015 году. Его название отсылает к стихотворению Эмили Дикинсон «Надежда — это существо с перьями».
Режиссером экранизации выступил Дилан Саузерн. Он снял фильм по собственному сценарию. В актерский состав вошли Ричард и Генри Боксоллы, Эрик Лампаэрт, Дэвид Тьюлис, Винетт Робинсон, Сэм Спруэлл и Клэр Картрайт.
Драму выпустили Film4, Lobo Folms и SunnyMarch при поддержке Британского института кино. Лента участвовала в кинофестивале «Сандэнс». В российском кинопрокате она появится с 20 ноября.