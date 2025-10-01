Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»

В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александр Скарсгард сыграют в ромкоме «Wicker»
Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»
Финн Вулфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски

Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»

Британский актер Бенедикт Камбербатч сыграл главную роль в фильме «Сущность» («The Thing with Feathers»), трейлер которого появился на ютуб-канале Briarliff Entertainment.

Камбербатч исполнил роль отца, который в одиночку воспитывает двух сыновей после того, как их мать скончалась. Мужчина скучает по жене и горюет, а еще сталкивается с преследованием некоего существа — Ворона.

Он, точно видение, повсюду следует за героем и буквально сводит его с ума, насмехается над его переживаниями и называет его «клише». Существо оскорбляет вдовца, винит его за недостаточную заботу о детях и грозится забрать его жизнь. 
 

Видео: Briarliff Entertainment/YouTube

В основу картины лег роман Макса Портера «Горе — это существо с перьями», опубликованный в 2015 году. Его название отсылает к стихотворению Эмили Дикинсон «Надежда — это существо с перьями».

Режиссером экранизации выступил Дилан Саузерн. Он снял фильм по собственному сценарию. В актерский состав вошли Ричард и Генри Боксоллы, Эрик Лампаэрт, Дэвид Тьюлис, Винетт Робинсон, Сэм Спруэлл и Клэр Картрайт.

Драму выпустили Film4, Lobo Folms и SunnyMarch при поддержке Британского института кино. Лента участвовала в кинофестивале «Сандэнс». В российском кинопрокате она появится с 20 ноября.

Расскажите друзьям