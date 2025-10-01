Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд сыграют в ромкоме «Wicker»

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд появятся в ромкоме «Wicker» вместе с Оливией Колман. Об этом сообщила Variety.

Создателями фильма выступают Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон. Они разработали картину по расскажу Урсулы Уиллс-Джонс «The Wicker Husband». Съемки ленты уже завершились. Оператором стал оскароносный Лол Кроули.

Сюжет фильма описывается как «извращенная, нетрадиционная романтическая история». В центре повествования — «вонючая, одинокая и вечно высмеиваемая» рыбачка (Колман), живущая на окраине приморской деревни.

Устав от чопорности и глупости соседей, она заказывает у местного мастера-корзинщика мужа, полностью сделанного из ивовых прутьев. Их отношения вызывают в деревне настоящий переполох, порождая зависть и хаос.

Производством картины занимаются Topic Studios и Tango. Среди продюсеров — Колман, Эд Синклер и Том Карвер из South of the River, Дэвид Мишо и Брэд Циммерман из Yoki, Inc., Джастин Лотроп и Брент Стифел из Votiv,  а также Андреа Корнуэлл и Оливер Кассман.

