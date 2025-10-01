Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»

Дейзи Ридли появилась в тизере-трейлере фильма «Мы хороним мертвых», который опубликовали на ютуб-канале Vertical. Хоррор выйдет в кинопрокат 2 января.
Он расскажет о девушке по имени Ава, которая разыскивает пропавшего мужа после военной катастрофы. Она обнаруживает на своем пути нечто ужасающее — мертвых, которые не только восстали из могил, но и вышли на охоту.
Тизер показывает, как героиня путешествует по миру, погруженному в хаос. В ролике она убегает от зомби и затем расправляется с ним под ложные заверения представителей властей, что людям ничего не угрожает.
Режиссером картины выступил Зак Хилдитч. Он же написал сценарий триллера. Роли исполнили Брентон Туэйтис и Марк Коулс Смит.
Съемки ленты прошли в Австралии в 2024 году. Впервые «Мы хороним мертвых» показали в ноябре 2024 года на кинофестивале в Аделаиде. На платформе Rotten Tomatoes у проекта — 89% положительных рецензий.