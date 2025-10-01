В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Умерла приматолог Джейн Гудолл

Фото: Craig Barritt / Getty Images

Умерла британская ученая-приматолог Джейн Гудолл, в течение более 45 лет изучавшая интеллект и социальную жизнь шимпанзе. О ее смерти сообщил Би-би-си.

Гудолл скончалась в возрасте 91 года по естественным причинам. Институт, носящий ее имя, написал, что ученая умерла в Калифорнии во время своего лекционного турне по США.

«Открытия доктора Гудолл как этолога произвели революцию в науке, и она была неутомимым сторонником защиты и восстановления нашего природного мира.», — отметили коллеги Гудолл.

Гудолл была известна по всему миру. Она начала работать с ними во время своей первой поездки в Африку в возрасте 26 лет, еще не имея научного образования, и впоследствии перевернула представления науки об исследовании диких обезьян.

Она научилась общаться с шимпанзе и стала первым человеком, зафиксировавшим, как те пользуются инструментами. Наблюдения Гудолл определили будущее эволюционной науки. В 1965 году фото Джейн появилось на обложке National Geographic.

Гудолл стала активисткой, борющейся за улучшение условий содержания шимпанзе. Она занималась просвещением в вопросах охраны окружающей среды. Ее последнее выступление на сцене состоялось в Нью-Йорке всего неделю назад. Последний подкаст с приматологом вышел 26 сентября в Wall Street Journal.

