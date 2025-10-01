В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Финн Вулфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements

Канадские актер Финн Вулфхард, звезда сериала «Очень странные дела», примет участие в фильме о панк-группе The Replacements. Об этом сообщил Variety.

Артист напишет сценарий картины вместе с отцом, Эриком Вулфхардом. За его основу они возьмут книгу Боба Мера «Trouble Boys: The True Story of the Replacements» («Проблемные мальчики: настоящая история The Replacements»).

«Фильм рассказывает о группе, с участниками которой, как ни странно, у меня много общего», — рассказывал в недавнем интервью Вулфхард о своей работе. Созданием ленты занимается также продюсер Рич Питт и его компания Neighborhood Watch.

The Replacements — панк-группа из Миннеаполиса, которая существовала с 1979 по 1991 год. Ее музыка оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока и проложила путь для таких коллективов как Nirvana и Green Day.

Участники The Replacements многократно оказывались в центре самых различных скандалов. Книга Мера, вышедшая в 2016 году, рассказала о бурной истории музыкантов.

Работа над картиной о The Replacements станет для Вулфхарда еще одним шагом в качестве кинематографиста. Ранее он выступил сорежиссером, сценаристом и сопродюсером хоррора «Адское лето». Параллельно актер развивает музыкальную карьеру: сейчас он находится в своем первом туре в поддержку альбома «Happy Birthday».

