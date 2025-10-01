Финн Вольфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements

Канадский актер Финн Вольфхард, звезда сериала «Очень странные дела», примет участие в фильме о панк-группе The Replacements. Об этом сообщила Variety.
Артист напишет сценарий картины вместе с отцом Эриком Вольфхардом. За его основу они возьмут книгу Боба Мера «Trouble Boys: The True Story of the Replacements» («Проблемные мальчики: настоящая история The Replacements»).
«Фильм рассказывает о группе, с участниками которой, как ни странно, у меня много общего», — сказал в недавнем интервью Вольфхард о своей работе. Созданием ленты занимается также продюсер Рич Пит и его компания Neighborhood Watch.
The Replacements — панк-группа из Миннеаполиса, которая существовала с 1979 по 1991 год. Ее музыка оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока и проложила путь для таких коллективов, как Nirvana и Green Day.
Участники The Replacements многократно оказывались в центре самых различных скандалов. Книга Мера, вышедшая в 2016 году, рассказала о бурной истории музыкантов.
Работа над картиной о The Replacements станет для Вольфхарда еще одним шагом в качестве кинематографиста. Ранее он выступил сорежиссером, сценаристом и сопродюсером хоррора «Адское лето». Параллельно актер развивает музыкальную карьеру: сейчас он находится в своем первом туре в поддержку альбома «Happy Birthday».