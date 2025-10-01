Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов

В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Финн Вулфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»

Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов

Фото: sarik_andreasyan

Российский режиссер Сарик Андреасян заявил в интервью Лизе Лазерсон, что посмотрел за свою жизнь около 8000 фильмов. «Я очень насмотренный», — подчеркнул он.

Кинематографист вспомнил, что однажды поспорил со своим редактором, кто посмотрел больше кинолент. Коллега Андреасяна выиграл спор.

«Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я — восемь тысяч», — пояснил Андреасян.

Постановщик отметил, что просмотр кино ему в радость. Сейчас Андреасян смотрит в месяц примерно 20 фильмов.

«Это для меня отдых — смотреть кино. Слава Богу, жена у меня тоже любит кино, мы вдвоем все это и смотрим», — рассказал он. 
 

Расскажите друзьям