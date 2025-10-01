Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов

Российский режиссер Сарик Андреасян заявил в интервью Лизе Лазерсон, что посмотрел за свою жизнь около 8000 фильмов. «Я очень насмотренный», — подчеркнул он.
Кинематографист вспомнил, что однажды поспорил со своим редактором, кто посмотрел больше кинолент. Коллега Андреасяна выиграл спор.
«Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я — восемь тысяч», — пояснил Андреасян.
Постановщик отметил, что просмотр кино ему в радость. Сейчас Андреасян смотрит в месяц примерно 20 фильмов.
«Это для меня отдых — смотреть кино. Слава Богу, жена у меня тоже любит кино, мы вдвоем все это и смотрим», — рассказал он.