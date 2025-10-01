Сериал будет состоять из пяти частей. Он основан на откровенных беседах с самим Скорсезе и ранее не публиковавшихся интервью с его близкими, друзьями и постоянными соавторами. Среди них — Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Мик Джаггер, Стивен Спилберг, Шэрон Стоун, Джоди Фостер, Марго Робби и другие.