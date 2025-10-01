Жительница Калифорнии Тейлор Хамфри открыл необычный бизнес: она зарабатывает, придумывая имена для новорожденных детей. Об инициативе женщины написал CBS News.
Хамфри предлагает свои услуги родителям, которые не могут определиться с выбором имени. Сперва Тейлор занималась придумыванием имен в качестве хобби, но со временем стала профессионалом в своем деле.
Однажды женщине, которая ведет блог в соцсетях, написала молодая мать. Она призналась, что ее «не выпустят из больницы», пока она не подпишет свидетельство о рождении малыша. Но у нее совсем не было идей имен.
Тогда Хамфри помогла незнакомке — и осознала, что нашла свое призвание. Теперь она регулярно помогает людям принимать важные решения. Большинство клиентов находят ее в соцсетях — на страницу Тейлор подписаны более 100 тысяч человек.
Хамфри составляет для своих клиентов список имен, которые подойдут их ребенку. Простой перечень, который женщина отправляет по электронной почте, стоит около 200 долларов. Индивидуальный VIP-пакет может стоить тысячи.
По словам Тейлор, она нашла имена уже для сотен младенцев. Она помогала как обычным родителям, которые чувствуют себя в тупике, и даже знаменитостям, которые искали чего-то уникального.
«Для меня большая честь быть рядом с этими родителями в критический момент их жизни», — поделилась Хамфри.