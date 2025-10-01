Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер

Magnolia Pictures представила трейлер «Сына плотника» — мистического хоррора с Николасом Кейджем в главной роли. Премьера запланирована на 14 ноября.
Картина описывается как «переосмысление детства Иисуса Христа». В ней оскароносный актер сыграл таинственного плотника, который становится хранителем мальчика, чья семья скрывается в Египте времен Римской империи. Ребенок начинает сомневаться в плотнике и восстает против него с помощью таинственных сил.
Сценарий к фильму написал Лофти Натан, известный по картине «До весны». Он также выступил режиссером проекта.
Помимо Кейджа в фильме снялись Ноа Джуп, FKA Twigs и Сухейла Якуб. Оператором ленты стал Симон Бофил. Кейдж выступил продюсером хоррора вместе с Джули Вьес, Алексом Хьюзом и Риккардо Маддалоссо. Съемки фильма прошли в греческой Мегаре.
В конце августа стало известно, что Николас Кейдж может стать главным героем пятого сезона антологии «Настоящий детектив» от HBO. По данным издания, актер ведет переговоры о роли нью-йоркского детектива Генри Логана, вокруг которого развернется сюжет новой главы.
Кроме того, звезда «Собирателя душ» и «Без лица» снимется в шпионском боевике «Стойкость». Действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны. В основу картины ляжет реальная история о сотрудниках британской разведки, проводивших беспрецедентные стратегические операции, чтобы переломить ход войны.