Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер

В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера — 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере

Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер

Фото: Magnolia Pictures & Magnet Releasing/Youtube

Magnolia Pictures представила трейлер «Сына плотника» — мистического хоррора с Николасом Кейджем в главной роли. Премьера запланирована на 14 ноября.

Картина описывается как «переосмысление детства Иисуса Христа». В ней оскароносный актер сыграл таинственного плотника, который становится хранителем мальчика, чья семья скрывается в Египте времен Римской империи. Ребенок начинает сомневаться в плотнике и восстает против него с помощью таинственных сил.

Видео: Magnolia Pictures

Сценарий к фильму написал Лофти Натан, известный по картине «До весны». Он также выступил режиссером проекта.

Помимо Кейджа в фильме снялись Ноа Джуп, FKA Twigs и Сухейла Якуб. Оператором ленты стал Симон Бофил. Кейдж выступил продюсером хоррора вместе с Джули Вьес, Алексом Хьюзом и Риккардо Маддалоссо. Съемки фильма прошли в греческой Мегаре.

В конце августа стало известно, что Николас Кейдж может стать главным героем пятого сезона антологии «Настоящий детектив» от HBO. По данным издания, актер ведет переговоры о роли нью-йоркского детектива Генри Логана, вокруг которого развернется сюжет новой главы.

Кроме того, звезда «Собирателя душ» и «Без лица» снимется в шпионском боевике «Стойкость». Действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны. В основу картины ляжет реальная история о сотрудниках британской разведки, проводивших беспрецедентные стратегические операции, чтобы переломить ход войны.

Расскажите друзьям