Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер

Кроме того, звезда «Собирателя душ» и «Без лица» снимется в шпионском боевике «Стойкость». Действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны. В основу картины ляжет реальная история о сотрудниках британской разведки, проводивших беспрецедентные стратегические операции, чтобы переломить ход войны.