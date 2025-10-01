Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»

На ютуб-канале A24 опубликовали тизер фильма «Пиллион», основанного на романе «Box Hill» Адам Марса-Джонса. Главные роли в нем исполнили Гарри Меллинг («Гарри Поттер») и Александер Скарсгорд.
Картина стала режиссерским дебютом Гарри Лайтона. Она рассказала о молодом и застенчивом музыканте, который знакомится с мужчиной из группы байкеров и заводит с ним неожиданную дружбу.
В актерский состав ленты вошли, помимо Скарсгорда и Меллинга, Дуглас Ходж, Лесли Шарп, Джейк Ширс и Энтони Уэлш. Фильм выпустили Element Pictures, BBC Film и Британский институт киноискусства.
Мировая премьера «Пиллиона» состоялась в мае на Каннском кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд». Ленте аплодировали в течение семи минут. В кинопрокат картину планируют выпустить в ноябре.
На платформе Rotten Tomatoes у фильма 100% положительных рецензий. Его хвалят за «захватывающую историю любви», «идеальное сочетание сексуальности, юмора и эмоций» и лучшую роль в карьере Меллинга.