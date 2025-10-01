Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»

В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера — 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере

Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»


На ютуб-канале A24 опубликовали тизер фильма «Пиллион», основанного на романе «Box Hill» Адам Марса-Джонса. Главные роли в нем исполнили Гарри Меллинг («Гарри Поттер») и Александер Скарсгорд.

Картина стала режиссерским дебютом Гарри Лайтона. Она рассказала о молодом и застенчивом музыканте, который знакомится с мужчиной из группы байкеров и заводит с ним неожиданную дружбу. 
 

Видео: А24/YouTube

В актерский состав ленты вошли, помимо Скарсгорда и Меллинга, Дуглас Ходж, Лесли Шарп, Джейк Ширс и Энтони Уэлш. Фильм выпустили Element Pictures, BBC Film и Британский институт киноискусства.

Мировая премьера «Пиллиона» состоялась в мае на Каннском кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд». Ленте аплодировали в течение семи минут. В кинопрокат картину планируют выпустить в ноябре.

На платформе Rotten Tomatoes у фильма 100% положительных рецензий. Его хвалят за «захватывающую историю любви», «идеальное сочетание сексуальности, юмора и эмоций» и лучшую роль в карьере Меллинга. 

