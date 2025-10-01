Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках

Первая часть «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья вышла в 2003 году, последняя, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», — в 2017-м. Все пять фильмов франшизы заработали в прокате 4,5 млрд долларов. В октябре 2018 года Disney объявил о перезапуске серии, но приглашенные сценаристы Ретт Риз и Пол Верник отказались над ним работать.