Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках

В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера — 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере

Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках

Фото: LuckyChap

Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что Марго Робби остается связана с франшизой «Пираты Карибского моря».

В июне 2020 года The Hollywood Reporter сообщал, что актриса исполнит главную роль, а в 2022-м появилась информация, что она выбыла из проекта из‑за разногласий.

По словам продюсера, сейчас идет работа над новым сценарием, в котором также принимает участие ветеран серии Тед Эллиотт, а также новый автор, который «закрывает пробелы».

«Мы работаем над сценарием. Если история не будет работать на бумаге, она не появится на экране», — заявил Джерри Брукхаймер.

Первая часть «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья вышла в 2003 году, последняя, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», — в 2017-м. Все пять фильмов франшизы заработали в прокате 4,5 млрд долларов. В октябре 2018 года Disney объявил о перезапуске серии, но приглашенные сценаристы Ретт Риз и Пол Верник отказались над ним работать.

Расскажите друзьям