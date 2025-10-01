Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках

Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что Марго Робби остается связана с франшизой «Пираты Карибского моря».
В июне 2020 года The Hollywood Reporter сообщал, что актриса исполнит главную роль, а в 2022-м появилась информация, что она выбыла из проекта из‑за разногласий.
По словам продюсера, сейчас идет работа над новым сценарием, в котором также принимает участие ветеран серии Тед Эллиотт, а также новый автор, который «закрывает пробелы».
«Мы работаем над сценарием. Если история не будет работать на бумаге, она не появится на экране», — заявил Джерри Брукхаймер.
Первая часть «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья вышла в 2003 году, последняя, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», — в 2017-м. Все пять фильмов франшизы заработали в прокате 4,5 млрд долларов. В октябре 2018 года Disney объявил о перезапуске серии, но приглашенные сценаристы Ретт Риз и Пол Верник отказались над ним работать.