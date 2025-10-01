В России запустили приложение для знакомств через рестораны

F Date & Eat уже работает в Москве, Петербурге и Казани, а до конца года его планируют запустить во всех городах-миллионниках России. К проекту уже присоединились «Сибирьcибирь», Savva, «Чихо», «Супердом», Zionist, Finch, Gills, заведения пивоварни AF Brew, ресторанная группа Relab Family и десятки других популярных заведений.