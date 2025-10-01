В России запустили приложение для знакомств через рестораны

Российские разработчики запустили F Date & Eat ― приложение для знакомств через гастрономические предпочтения. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе сервиса.
В приложение встроен ИИ-помощник, который определяет совместимость пользователей, учитывая гастрономические предпочтения, образ жизни, привычки и интересы.
Система приглашений в сервисе позволяет договориться о совместном походе в кафе, ресторан или бар, а разговорный ИИ-помощник поможет четко сформулировать мысль, тактично подсветить красные флажки в переписке, мягко отфильтровать токсичных собеседников, подсказать темы для диалога и тон общения.
Общение в F Date & Eat доступно только после верификации пользователей и ручной модерации, чтобы не допустить ботов и мошенников. В приложение добавляют только проверенные места: по словам команды, они отслеживают репутацию каждого заведения.
F Date & Eat уже работает в Москве, Петербурге и Казани, а до конца года его планируют запустить во всех городах-миллионниках России. К проекту уже присоединились «Сибирьcибирь», Savva, «Чихо», «Супердом», Zionist, Finch, Gills, заведения пивоварни AF Brew, ресторанная группа Relab Family и десятки других популярных заведений.
«Наша миссия — вернуть культуру осмысленных живых встреч, где важен сам процесс общения. Мы верим, что взгляд, интонацию и атмосферу ужина нельзя заменить лайками», — отметил CEO и основатель проекта Александр Давыдов.