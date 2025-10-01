В России стартовала акция «Розовый октябрь» в поддержку женщин с раком груди

Суд не нашел детской порнографии на обложке «Nevermind». Nirvana вновь выиграли дело у ее героя
В центре «Мира» в Суздале пройдет серия событий в честь Уилсона, Бутусова и Юхананова
Горбатый кит заплыл на обед в бухту Владивостока
Драме «Простая случайность» отказали в выдаче прокатного удостоверения из‑за нарушения закона РФ
Мэтт Смит очаровывает юг Англии в тизере «Смерти Банни Манро»
Магазины кроссовок Никиты Ефремова закрываются
Вышел трейлер второго сезона «Лэндмена»
Хронометраж третьей части «Аватара» составит три часа
Amazon MGM Studios разрабатывает сериал в формате лайв-экшн по мотивам линии кукол Шани
Гуль из сериала «Фоллаут» появится в бесплатном дополнении Fallout 76
В России утвердили первый ГОСТ для глэмпингов
Умер главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Mattel представила новые игрушки по фильму «Злая: Навсегда»
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов
Microsoft изменила систему Xbox Game Pass и повысила цены
«Кей-поп-охотницы на демонов» появятся в Fortnite
Пол Беттани признался, что не пересматривал «Историю рыцаря» из‑за Хита Леджера
Бенедикт Камбербатч растит двух сыновей в одиночку в трейлере «Сущности»
Питер Динклейдж, Элизабет Дебики и Александер Скарсгорд сыграют в ромкоме «Wicker»
Дейзи Ридли ищет мужа и находит зомби в трейлере «Мы хороним мертвых»
Финн Вольфхард разработает фильм о панк-группе The Replacements
Сарик Андреасян заявил, что посмотрел за жизнь 8000 фильмов
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках

В России стартовала акция «Розовый октябрь» в поддержку женщин с раком груди

Фото: Cultura Creative/Getty Images

Октябрь — международный месяц осведомленности о раке молочной железы. Благотворительный фонд «Дальше» запустил ежегодную акцию «Розовый октябрь: верная примета». Ее цель — помочь женщинам узнать больше о заболевании и привлечь их внимание к необходимости ранней диагностики. 

В течение месяца специалисты проведут десятки мероприятий в разных городах России. Так, в Москве, Петербурге, Казани и Волгограде можно будет бесплатно проконсультироваться с опытными врачами-маммологами по вопросам здоровья груди. С 6 по 12 октября там будут работать мобильные кабинеты профилактики. Их адреса, а также полезные материалы о здоровье груди для женщин любого возраста опубликованы на сайте розовыйоктябрь.рф.

Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин в России: в 2024 году диагноз был поставлен более чем 83 тыс. человек. При этом, как отмечают врачи, при раннем выявлении заболевание успешно поддается лечению. Именно поэтому акцент кампании сделан на профилактике, регулярных обследованиях и доступной информации об этом виде рака. Женщинам напоминают, что в России работает горячая линия по вопросам рака груди: 8 (800) 707 44 03.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала о равных консультантках — женщинах, которые сами победили болезнь и  теперь поддерживают и направляют тех, кто находится в процессе лечения или только готовится к нему. Их истории можно прочитать здесь.

Расскажите друзьям