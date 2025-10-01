В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди

В течение месяца специалисты проведут десятки мероприятий в разных городах России. Так, в Москве, Петербурге, Казани и Волгограде можно будет бесплатно проконсультироваться с опытными врачами-маммологами по вопросам здоровья груди. С 6 по 12 октября там будут работать мобильные кабинеты профилактики. Их адреса, а также полезные материалы о здоровье груди для женщин любого возраста опубликованы на сайте розовыйоктябрь.рф.