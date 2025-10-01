В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди

Фото: Cultura Creative/Getty Images

Октябрь — международный месяц борьбы с раком молочной железы. Благотворительный фонд «Дальше» запустил ежегодную акцию «Розовый октябрь: верная примета». Ее цель — повышение осведомленности о заболевании и привлечение внимания женщин к необходимости ранней диагностики.

В течение месяца специалисты проведут десятки мероприятий в разных городах России. Так, в Москве, Петербурге, Казани и Волгограде можно будет бесплатно проконсультироваться с опытными врачами-маммологами по вопросам здоровья груди. С 6 по 12 октября там будут работать мобильные кабинеты профилактики. Их адреса, а также полезные материалы о здоровье груди для женщин любого возраста опубликованы на сайте розовыйоктябрь.рф.

Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин в России: в 2023 году диагноз был поставлен более чем 83 тыс. человек. При этом, как отмечают врачи, при раннем выявлении заболевание успешно поддается лечению. Именно поэтому акцент кампании сделан на профилактике, регулярных обследованиях и доступной информации об этом виде рака. Женщинам напоминают, что в России работает горячая линия по вопросам рака груди: 8 (800) 707 44 03.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала о равных консультантках — женщинах, которые сами победили болезнь и  теперь поддерживают и направляют тех, кто находится в процессе лечения или только готовится к нему. Их истории можно прочитать здесь.

