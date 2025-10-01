Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»

В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Певица Селин Дион и актер Омар Си («1+1») будут участвовать в озвучке анимационной ленты «Высоко в облаках» («High in the Clouds»). Компанию им составят Бенжамен Лаверн («Братья по нотам»), Антуан Де Кон («Короче»), Клеманс Поэзи («127 часов»), Пом Клементьефф («Мстители: Финал») и Ален Шаба («Война пуговиц»), пишет Deadline.

В основу проекта легла одноименная детская книга, написанная Полом Маккартни в 2005 году. Картина расскажет о бельчонке Виррале. Он живет в самом скучном мире — мире без музыки. Дива-сова запретила любые мелодии в их городе. В поисках вдохновения бельчонок отправляется в необычное путешествие, чтобы встретить новых друзей, найти себя и вновь услышать звуки.

Вопреки запретам совы в фильме будет много песен, которые исполнят Лайонел Ричи, Селин Дион, Ринго Старр и сам сэр Пол Маккартни. В ленте также задействованы Идрис Эльба, Джимми Фэллон, Ханна Уоддингем и другие звезды.

Над мультфильмом поработают режиссер Тоби Генкель («Изумительный Морис»), сценарист Джон Крокер («Приключения Паддингтона-2») и художник-постановщик Патрик Ханенбергер («Хранители снов», «Лего Фильм-2»).

Премьера анимационного блокбастера должна была состояться в 2015-м, но ее постоянно откладывали. В 2023 году к проекту подключилась французская киностудия Gaumont. Лента должна выйти в 2027 году. В России ее покажет компания «Экспонента фильм».

