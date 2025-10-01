Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»

В основу проекта легла одноименная детская книга, написанная Полом Маккартни в 2005 году. Картина расскажет о бельчонке Виррале. Он живет в самом скучном мире — мире без музыки. Дива-сова запретила любые мелодии в их городе. В поисках вдохновения бельчонок отправляется в необычное путешествие, чтобы встретить новых друзей, найти себя и вновь услышать звуки.