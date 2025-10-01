Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов

Pitchfork составил список 100 лучших рэп-альбомов всех времен. На первой строчке оказался второй альбом американского хип-хоп-дуэта Mobb Deep, выпущенный в 1995 году. По мнению журналистов, никто не умел столь мастерски начинать и заканчивать рэп-куплеты, как Альберт Джонсон (Prodigy) ― один из участников коллектива. Песню «Shook Ones, Part II» с пластинки издание назвало одним из величайших рэп-треков в истории.
Второе место занял «All Eyez on Me» ― двойной альбом Тупака Шакура (2Pac), увидевший свет в 1996 году. Pitchfork так пишет о нем: «Треклист „All Eyez on Me“ мчится с бешеной скоростью: визжащие синты, плотные куплеты и даже самые мрачные песни пульсируют энергией <…> Альбом разрастается во все стороны, отражая талант, вкус и кочевое детство Тупака».
Замыкает тройку пластинка 1998 года «400 Degreez» от Juvenile, которая, по мнению портала, разделила южный хип-хоп на до и после. «Это музыка одновременно веселая и мрачная, приземленная и „с того света“», ― отмечают журналисты.
Полностью топ-100 выглядит следующим образом
- Mobb Deep «The Infamous» (1995)
- 2Pac «All Eyez on Me» (1996)
- Juvenile «400 Degreez» (1998)
- Ghostface Killah «Supreme Clientele» (2000)
- Nas «Illmatic» (1994)
- Rich Gang «Rich Gang: Tha Tour Pt. 1» (2014)
- Lauryn Hill «The Miseducation of Lauryn Hill» (1998)
- Clipse «Hell Hath No Fury» (2006)
- Outkast «Aquemini» (1998)
- Madvillain «Madvillainy» (2004)
- The Notorious B.I.G. «Life After Death» (1997)
- Kendrick Lamar «good kid, m.A.A.d city» (2012)
- A Tribe Called Quest «The Low End Theory» (1991)
- Public Enemy «It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back» (1988)
- Raekwon «Only Built 4 Cuban Linx…» (1995)
- Future «DS2» (2015)
- MF Doom «Operation: Doomsday» (1999)
- Eric B. & Rakim «Paid in Full» (1987)
- Wu-Tang Clan «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» (1993)
- De La Soul «Buhloone Mindstate» (1993)
- The Notorious B.I.G. «Ready to Die» (1994)
- Goodie Mob «Soul Food» (1995)
- Slick Rick «The Great Adventures of Slick Rick» (1988)
- N.W.A. «Straight Outta Compton» (1988)
- Earl Sweatshirt «Some Rap Songs» (2018)
- Mos Def «Black on Both Sides» (1999)
- Kanye West «Yeezus» (2013)
- Jay-Z «The Blueprint» (2001)
- Project Pat «Mista Don’t Play: Everythangs Workin» (2001)
- UGK «Ridin’ Dirty» (1996)
- Ka «Descendants of Cain» (2020)
- Capone-N-Noreaga «The War Report» (1997)
- EPMD «Strictly Business» (1988)
- DJ Quik «Rhythm-al-ism» (1998)
- DMX «It’s Dark and Hell Is Hot» (1998)
- E-40 «In a Major Way» (1995)
- GZA «Liquid Swords» (1995)
- Beastie Boys «Paul’s Boutique» (1989)
- Bone Thugs-n-Harmony «E. 1999 Eternal» (1995)
- Lil Wayne «Da Drought 3» (2007)
- Run-D.M.C. «Run-D.M.C.» (1984)
- Missy Elliott «Da Real World» (1999)
- Playboi Carti «Die Lit» (2018)
- Kendrick Lamar «To Pimp a Butterfly» (2015)
- Danny Brown «XXX» (2012)
- 50 Cent & G-Unit «50 Cent Is the Future» (2002)
- Drake «Take Care» (2011)
- Azealia Banks «Broke with Expensive Taste» (2014)
- J Dilla «Donuts» (2006)
- Chief Keef «Almighty So» (2013)
- Boogie Down Productions «Criminal Minded» (1987)
- Lil’ Kim «Hard Core» (1996)
- Three 6 Mafia «Underground Vol. 1: 1991–1994» (1999)
- Pop Smoke «Meet the Woo» (2019)
- B.G. «Chopper City in the Ghetto» (1999)
- Gucci Mane «Chicken Talk» (2006)
- Public Enemy «Fear of a Black Planet» (1990)
- Aesop Rock «Labor Days» (2001)
- DJ Screw «3 ‘n the Mornin’ (Part Two)» (1995)
- Eminem «The Marshall Mathers LP» (2000)
- Drakeo the Ruler «Cold Devil» (2017)
- Dr. Dre «The Chronic» (1992)
- 8Ball & MJG «On Top of the World» (1995)
- Roc Marciano «Marcberg» (2010)
- Scarface «The Diary» (1994)
- Whodini «Escape» (1984)
- Bad Bunny «YHLQMDLG» (2020)
- Kool G Rap «4, 5, 6» (1995)
- Devin the Dude «Just Tryin’ ta Live» (2002)
- Jeezy «Let’s Get It: Thug Motivation 101» (2005)
- Jungle Brothers «Straight Out the Jungle» (1988)
- Mac Mall «Illegal Business?» (1993)
- Armand Hammer «Rome» (2017)
- Geto Boys «We Can’t Be Stopped» (1991)
- J.J.Fad «Supersonic» (1988)
- Shabazz Palaces «Black Up» (2011)
- The Pharcyde «Bizarre Ride II the Pharcyde» (1992)
- Redman «Dare Iz a Darkside» (1994)
- The Diplomats «Diplomatic Immunity» (2003)
- Prince Paul «Prince Among Thieves» (1999)
- Too $hort «Life Is…Too $hort» (1988)
- Main Attrakionz «808s & Dark Grapes II» (2011)
- Veeze «Ganger» (2023)
- Suga Free «Street Gospel» (1997)
- Mac «Shell Shocked» (1998)
- Mantronix «The Album» (1985)
- Nicki Minaj «Beam Me Up Scotty» (2009)
- The Jacka «The Jack Artist» (2005)
- Lil B «6 Kiss» (2009)
- Boosie «Bad Azz» (2006)
- Cannibal Ox «The Cold Vein» (2001)
- Waka Flocka Flame «Flockaveli» (2010)
- Gang Starr «Moment of Truth» (1998)
- Tyler, the Creator «bastard» (2009)
- Sexyy Red «Hood Hottest Princess» (2023)
- Lupe Fiasco «Fahrenheit 1/15 Part II: Revenge of the Nerds» (2006)
- Keith LeBlanc «Major Malfunction» (1986)
- Foxy Brown «Broken Silence» (2001)
- Duwap Kaine «Underdog» (2018)
- Snoop Dogg «Doggystyle» (1993)