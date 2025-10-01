Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов

В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
У мини-сериала «Мистер Скорсезе» появился новый трейлер. Премьера — 17 октября
Американка придумывает детям имена за деньги — и зарабатывает на креативе тысячи долларов
Библейский триллер «Сын плотника» с Николасом Кейджем получил первый трейлер
В России запустили приложение для знакомств через рестораны
В России стартовала акция «Розовый октябрь» против рака груди
Александер Скарсгорд и Гарри Меллинг появились в тизере-трейлере «Пиллиона»
Продюсер шестой части «Пиратов Карибского моря» подтвердил, что Марго Робби еще участвует в съемках
Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни «Высоко в облаках»
В Черногории проходит чемпионат по лени
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере

Pitchfork назвал 100 лучших рэп-альбомов

Фото: Apple Music

Pitchfork составил список 100 лучших рэп-альбомов всех времен. На первой строчке оказался второй альбом американского хип-хоп-дуэта Mobb Deep, выпущенный в 1995 году. По мнению журналистов, никто не умел столь мастерски начинать и заканчивать рэп-куплеты, как Альберт Джонсон (Prodigy) ― один из участников коллектива. Песню «Shook Ones, Part II» с пластинки издание назвало одним из величайших рэп-треков в истории. 

Второе место занял «All Eyez on Me» ― двойной альбом Тупака Шакура (2Pac), увидевший свет в 1996 году. Pitchfork так пишет о нем: «Треклист „All Eyez on Me“ мчится с бешеной скоростью: визжащие синты, плотные куплеты и даже самые мрачные песни пульсируют энергией <…> Альбом разрастается во все стороны, отражая талант, вкус и кочевое детство Тупака». 

Замыкает тройку пластинка 1998 года «400 Degreez» от Juvenile, которая, по мнению портала, разделила южный хип-хоп на до и после. «Это музыка одновременно веселая и мрачная, приземленная и „с того света“», ― отмечают журналисты.

Полностью топ-100 выглядит следующим образом 

  1. Mobb Deep «The Infamous» (1995)
  2. 2Pac «All Eyez on Me» (1996)
  3. Juvenile «400 Degreez» (1998)
  4. Ghostface Killah «Supreme Clientele» (2000)
  5. Nas «Illmatic» (1994)
  6. Rich Gang «Rich Gang: Tha Tour Pt. 1» (2014)
  7. Lauryn Hill «The Miseducation of Lauryn Hill» (1998)
  8. Clipse «Hell Hath No Fury» (2006)
  9. Outkast «Aquemini» (1998)
  10. Madvillain «Madvillainy» (2004)
  11. The Notorious B.I.G. «Life After Death» (1997)
  12. Kendrick Lamar «good kid, m.A.A.d city» (2012)
  13. A Tribe Called Quest «The Low End Theory» (1991)
  14. Public Enemy «It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back» (1988)
  15. Raekwon «Only Built 4 Cuban Linx…» (1995)
  16. Future «DS2» (2015)
  17. MF Doom «Operation: Doomsday» (1999)
  18. Eric B. & Rakim «Paid in Full» (1987)
  19. Wu-Tang Clan «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» (1993)
  20. De La Soul «Buhloone Mindstate» (1993)
  21. The Notorious B.I.G. «Ready to Die» (1994)
  22. Goodie Mob «Soul Food» (1995)
  23. Slick Rick «The Great Adventures of Slick Rick» (1988)
  24. N.W.A. «Straight Outta Compton» (1988)
  25. Earl Sweatshirt «Some Rap Songs» (2018)
  26. Mos Def «Black on Both Sides» (1999)
  27. Kanye West «Yeezus» (2013)
  28. Jay-Z «The Blueprint» (2001)
  29. Project Pat «Mista Don’t Play: Everythangs Workin» (2001)
  30. UGK «Ridin’ Dirty» (1996)
  31. Ka «Descendants of Cain» (2020)
  32. Capone-N-Noreaga «The War Report» (1997)
  33. EPMD «Strictly Business» (1988)
  34. DJ Quik «Rhythm-al-ism» (1998)
  35. DMX «It’s Dark and Hell Is Hot» (1998)
  36. E-40 «In a Major Way» (1995)
  37. GZA «Liquid Swords» (1995)
  38. Beastie Boys «Paul’s Boutique» (1989)
  39. Bone Thugs-n-Harmony «E. 1999 Eternal» (1995)
  40. Lil Wayne «Da Drought 3» (2007)
  41. Run-D.M.C. «Run-D.M.C.» (1984)
  42. Missy Elliott «Da Real World» (1999)
  43. Playboi Carti «Die Lit» (2018)
  44. Kendrick Lamar «To Pimp a Butterfly» (2015)
  45. Danny Brown «XXX» (2012)
  46. 50 Cent & G-Unit «50 Cent Is the Future» (2002)
  47. Drake «Take Care» (2011)
  48. Azealia Banks «Broke with Expensive Taste» (2014)
  49. J Dilla «Donuts» (2006)
  50. Chief Keef «Almighty So» (2013)
  51. Boogie Down Productions «Criminal Minded» (1987)
  52. Lil’ Kim «Hard Core» (1996)
  53. Three 6 Mafia «Underground Vol. 1: 1991–1994» (1999)
  54. Pop Smoke «Meet the Woo» (2019)
  55. B.G. «Chopper City in the Ghetto» (1999)
  56. Gucci Mane «Chicken Talk» (2006)
  57. Public Enemy «Fear of a Black Planet» (1990)
  58. Aesop Rock «Labor Days» (2001)
  59. DJ Screw «3 ‘n the Mornin’ (Part Two)» (1995)
  60. Eminem «The Marshall Mathers LP» (2000)
  61. Drakeo the Ruler «Cold Devil» (2017)
  62. Dr. Dre «The Chronic» (1992)
  63. 8Ball & MJG «On Top of the World» (1995)
  64. Roc Marciano «Marcberg» (2010)
  65. Scarface «The Diary» (1994)
  66. Whodini «Escape» (1984)
  67. Bad Bunny «YHLQMDLG» (2020)
  68. Kool G Rap «4, 5, 6» (1995)
  69. Devin the Dude «Just Tryin’ ta Live» (2002)
  70. Jeezy «Let’s Get It: Thug Motivation 101» (2005)
  71. Jungle Brothers «Straight Out the Jungle» (1988)
  72. Mac Mall «Illegal Business?» (1993)
  73. Armand Hammer «Rome» (2017)
  74. Geto Boys «We Can’t Be Stopped» (1991)
  75. J.J.Fad «Supersonic» (1988)
  76. Shabazz Palaces «Black Up» (2011)
  77. The Pharcyde «Bizarre Ride II the Pharcyde» (1992)
  78. Redman «Dare Iz a Darkside» (1994)
  79. The Diplomats «Diplomatic Immunity» (2003)
  80. Prince Paul «Prince Among Thieves» (1999)
  81. Too $hort «Life Is…Too $hort» (1988)
  82. Main Attrakionz «808s & Dark Grapes II» (2011)
  83. Veeze «Ganger» (2023)
  84. Suga Free «Street Gospel» (1997)
  85. Mac «Shell Shocked» (1998)
  86. Mantronix «The Album» (1985)
  87. Nicki Minaj «Beam Me Up Scotty» (2009)
  88. The Jacka «The Jack Artist» (2005)
  89. Lil B «6 Kiss» (2009)
  90. Boosie «Bad Azz» (2006)
  91. Cannibal Ox «The Cold Vein» (2001)
  92. Waka Flocka Flame «Flockaveli» (2010)
  93. Gang Starr «Moment of Truth» (1998)
  94. Tyler, the Creator «bastard» (2009)
  95. Sexyy Red «Hood Hottest Princess» (2023)
  96. Lupe Fiasco «Fahrenheit 1/15 Part II: Revenge of the Nerds» (2006)
  97. Keith LeBlanc «Major Malfunction» (1986)
  98. Foxy Brown «Broken Silence» (2001)
  99. Duwap Kaine «Underdog» (2018)
  100. Snoop Dogg «Doggystyle» (1993)
Расскажите друзьям