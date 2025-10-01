В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
В Черногории проходит чемпионат по лени

Фото: Anadolu/Getty Images

В Черногории начался традиционный чемпионат по лени. Участники должны лежать и ничего не делать. Победит тот, кто пролежит дольше всех, пишет The Montenegro Times.

Претендентам на победу разрешают раз в 8 часов встать, чтобы выйти в туалет на 15 минут. Конкурсантам также предоставляют еду и напитки. Приз составит две тысячи евро (около 200 тыс. рублей).

Чемпионат по лени  в стране проходит в 14-й раз. Так местные жители высмеивают стереотип о своей лени.

В 2023 году в соревнованиях принимал участие 21 человек из Черногории, Сербии, Украины и России. К финалу конкурса, который продлился 50 дней, остались двое — Лидия Маркович и парень по имени Филип. Они решили встать вместе, чтобы показать: победила дружба. Однако молодой человек решил уступить, поэтому официально победительницей стала Лидия.

Лидия, 23-летний косметолог из черногорского города Никшич, решила поучаствовать в конкурсе ради удовольствия, а не денег. «Это психологическая игра. Никаких денег», — говорила она в положении лежа. Родители девушки каждый день приходили и предлагали ей 1000 евро, чтобы она просто встала, но каждый раз получали отказ. В 2024 году чемпионат не проводился.

