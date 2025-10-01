В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
РЖД открыли продажу билетов на поезд «Буревест­ник» между Москвой и Нижним Новгородом

Фото: РЖД

РЖД начали продажу билетов на двухэтажный скоростной поезд «Буревестник». Он будет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Время в пути — около четырех часов. Рейсы запустят с 3 декабря. Из Москвы «Буревестник» будет отправляться в 10.05 и 20.15, а с 4 декабря еще и в 13.45. Из Нижнего Новгорода поезд будет уезжать в 15.29, а с 4 декабря также в 7.20 и 18.57.

Макет нового поезда «Буревестник» представили в августе. В его составе есть сидячие и спальные вагоны. В поезде более 730 мест.

Вагоны оснащены экотуалетами, мультимедийным оборудованием и климат-контролем. В поездке можно будет зарядить свои устройства от розеток, разъемов USB и Type-С.

Фирменный пассажирский поезд «Буревестник» ходил между Нижним Новгородом и Москвой с 1960-х по 2014 год. Поезд состоял преимущественно из сидячих вагонов.

