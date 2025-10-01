Время в пути — около четырех часов. Рейсы запустят с 3 декабря. Из Москвы «Буревестник» будет отправляться в 10.05 и 20.15, а с 4 декабря еще и в 13.45. Из Нижнего Новгорода поезд будет уезжать в 15.29, а с 4 декабря также в 7.20 и 18.57.