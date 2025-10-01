Джейкоб Элорди ― монстр в трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет. Миа Гот говорила, фильм будет «глубоко личным»: «Это история, которая была частью жизни Гильермо с тех пор, когда он был маленьким мальчиком. Так что, думаю, люди будут удивлены, приятно удивлены, насколько сердечным окажется этот фильм».