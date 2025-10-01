Джейкоб Элорди ― монстр в трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Netfliх представил полноценный трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Фильм выйдет в ограниченный прокат в октябре, а 7 ноября появится на Netflix.
В ролике впервые показали ожившего монстра в исполнении Джейкоба Элорди. На экране также появляется Оскар Айзек в роли Виктора фон Франкенштейна и Миа Гот в роли Элизабет Лавенцы, невесты безумного ученого. С ними в каст вошли Кристоф Вальц и Ральф Айнесон.
В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения ― ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра.
Гильермо дель Торо работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет. Миа Гот говорила, фильм будет «глубоко личным»: «Это история, которая была частью жизни Гильермо с тех пор, когда он был маленьким мальчиком. Так что, думаю, люди будут удивлены, приятно удивлены, насколько сердечным окажется этот фильм».
Впрочем, Денис Виленкин считает, что новая работа дель Торо зрителей вряд ли обрадует. По его мнению, картина выглядит как «разменная монета стриминга». «Никакой ревизии жанра, только робкая попытка нащупать „Сумерки“. И в ней ровно одно достоинство — Миа Гот, словно вышедшая с картин фламандцев, увлеченно наблюдающая за бабочками в банке и шепчущая: „Beautiful creatures!“», ― отмечает кинокритик.