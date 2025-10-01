В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом

Джейкоб Элорди ― монстр в трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Фото: Netflix/YouTube

Netfliх представил полноценный трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Фильм выйдет в ограниченный прокат в октябре, а 7 ноября появится на Netflix. 

В ролике впервые показали ожившего монстра в исполнении Джейкоба Элорди. На экране также появляется Оскар Айзек в роли Виктора фон Франкенштейна и Миа Гот в роли Элизабет Лавенцы, невесты безумного ученого. С ними в каст вошли Кристоф Вальц и Ральф Айнесон.

Видео: Netflix/YouTube

В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения ― ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. 

Гильермо дель Торо работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет. Миа Гот говорила, фильм будет «глубоко личным»: «Это история, которая была частью жизни Гильермо с тех пор, когда он был маленьким мальчиком. Так что, думаю, люди будут удивлены, приятно удивлены, насколько сердечным окажется этот фильм».

Впрочем, Денис Виленкин считает, что новая работа дель Торо зрителей вряд ли обрадует. По его мнению, картина выглядит как «разменная монета стриминга». «Никакой ревизии жанра, только робкая попытка нащупать „Сумерки“. И в ней ровно одно достоинство — Миа Гот, словно вышедшая с картин фламандцев, увлеченно наблюдающая за бабочками в банке и шепчущая: „Beautiful creatures!“», ― отмечает кинокритик. 

