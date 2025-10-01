В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей

Фото: Alexander Red/Unsplash

Большинство российских мужчин (73%) никогда не худели случайно. 33% признались, что сели на диету после подколов друзей, 18% — после негативных комментариев их женщин о лишним весе. Половина (47%) начала худеть, когда тело перестало нравиться в зеркале. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки правильного питания Grow Food, которое есть в распоряжении «Афиши Daily».

В опросе приняли участие 1500 респондентов мужского пола по всей России в возрасте от 18 до 55 лет. Негативные комментарии вторых половинок по поводу веса получали респонденты всех возрастов. Чаще всего — зумеры (27%).

Несмотря на критику лишнего веса большинство мужчин не обижаются на слова либо делают вид, что не поняли намеков (63%). 11% считают, что любимая женщина должна принимать их любыми, даже после набора лишних килограммов.

Четверть российский мужчин (26%) признались, что обижаются и закрываются в себе в ответ на комментарии женщин о весе. Большинство (88%) из тех, кто обижается, мстят партнершам за оскорбительные слова.

Мотивы сесть на диету разнятся: примерно одинаковое количество респондентов ставят себе цель вновь стать привлекательными для своих партнерш (43%) и иметь сексуальное тело, чтобы нравиться себе (48%). Желание нравиться себе наиболее популярно у зумеров (81%), а нравиться партнерше — у миллениалов (73%), представителей поколения Х (64%) и бумеров (70%).

63% мужчин для похудения начинают есть больше белка, 44% перестают есть по вечерам, 28% прибегают к сложным углеводам. Только 3% записываются на прием к диетологам или нутрициологам. 9% мужчин заменяют пиво на менее калорийный алкоголь.

Больше половины (58%) признались, что срываются во время диеты: едят калорийные лакомства. В топе таких удовольствий — пиво (65%), фастфуд (53%) и чипсы (31%). Большинству российский мужчин удается частично или полностью сбросить вес (71%).

