33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей

Большинство российских мужчин (73%) никогда не худели случайно. 33% признались, что сели на диету после подколов друзей, 18% — после негативных комментариев их женщин о лишним весе. Половина (47%) начала худеть, когда тело перестало нравиться в зеркале. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки правильного питания Grow Food, которое есть в распоряжении «Афиши Daily».