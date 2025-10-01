В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера

«Автор „Солнцестояния“ и „Всех страхов Бо“ снял фантасмагорическую сатиру, в которую вместил, кажется, все пункты „актуальной повестки“ — от критики трампизма с его культом силы до издевательств над сумасшествием активистов из противоположного лагеря, всей этой воук-культуры с ее бесконечными извинениями за белый цвет кожи. Также в программе — самые отпетые теории заговора, безумие социальных сетей, фальшь протестного движения, пародийность демократических выборов», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.