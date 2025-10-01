В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера

8 октября в большом зале «Художественного», в 20.00, состоится зрительская премьера комедийного вестерна Ари Астера «Эддингтон». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.
По сюжету между городским шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсией возникает острое противостояние. Чиновник продвигает проект по строительству центра искусственного интеллекта, а шериф решает баллотироваться на пост мэра, чтобы остановить его.
Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Педро Паскаль. В актерский состав проекта вошли Дейрдре О’Коннелл, Эмма Стоун и Остин Батлер, а также Люк Граймс и Майкл Уорд.
«Автор „Солнцестояния“ и „Всех страхов Бо“ снял фантасмагорическую сатиру, в которую вместил, кажется, все пункты „актуальной повестки“ — от критики трампизма с его культом силы до издевательств над сумасшествием активистов из противоположного лагеря, всей этой воук-культуры с ее бесконечными извинениями за белый цвет кожи. Также в программе — самые отпетые теории заговора, безумие социальных сетей, фальшь протестного движения, пародийность демократических выборов», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
Показ фильма в «Художественном» пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Билеты — здесь. В полноценный прокат лента A24 выйдет 9 октября.