Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
В Черногории проходит чемпионат по лени
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом

В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера

Фото: Capella Film

8 октября в большом зале «Художественного», в 20.00, состоится зрительская премьера комедийного вестерна Ари Астера «Эддингтон». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

По сюжету между городским шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсией возникает острое противостояние. Чиновник продвигает проект по строительству центра искусственного интеллекта, а шериф решает баллотироваться на пост мэра, чтобы остановить его.

Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Педро Паскаль. В актерский состав проекта вошли Дейрдре О’Коннелл, Эмма Стоун и Остин Батлер, а также Люк Граймс и Майкл Уорд.

«Автор „Солнцестояния“ и „Всех страхов Бо“ снял фантасмагорическую сатиру, в которую вместил, кажется, все пункты „актуальной повестки“ — от критики трампизма с его культом силы до издевательств над сумасшествием активистов из противоположного лагеря, всей этой воук-культуры с ее бесконечными извинениями за белый цвет кожи. Также в программе — самые отпетые теории заговора, безумие социальных сетей, фальшь протестного движения, пародийность демократических выборов», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Показ фильма в «Художественном» пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Билеты — здесь. В полноценный прокат лента A24 выйдет 9 октября.

Расскажите друзьям