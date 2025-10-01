Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса

В Книгу рекордов Гиннесса попал художник из Вьетнама, который не стриг ногти 34 года. Их длина составила 5,9 метра (19 футов 6 дюймов) — они длиннее, чем рост среднего взрослого жирафа, пишет UPI.
«Мой отец был шаманом. Сам же я хотел стать учителем, поэтому отрастил ногти, чтобы они выглядели более величественно», — сказал Лу Конг Гуен.
Мужчина добавил, что отказался от мечты стать учителем по настоянию отца, но продолжил отращивать ногти. «Они становились все длиннее и длиннее. Если бы я их обрезал, то чувствовал бы себя очень некомфортно, я был бы истощен как морально, так и физически», — сказал он.
По словам художника, уход за длинными ногтями требует больших усилий. «Если начнется дождь, мне нужно держать их сухими. Если они намокнут, то размякнут и отвалятся. В людном месте, если кто-нибудь на них наткнется, они наверняка сломаются, поэтому я должен их беречь. Кроме того, я должен быть предельно осторожен во время работы. Поднимаясь вверх и спускаясь вниз, следует обдумывать каждое движение», — отметил мужчина.
В мае книга рекордов Гиннесса показала совместное фото самой большой и самой маленькой собак в мире. Животные встретились в начале апреля в Айдахо-Фолс в США, где живет крупнейший пес на планете — семилетний немецкий дог Реджинальд. Его рост составляет 1,007 метра от пола до холки.
Разница в росте у Реджинальда и самой крошечной собаки на Земле, четырехлетней чихуахуа Перл, — 91,56 сантиметра. Это примерно соответствует высоте бейсбольной биты или акустической гитары, отметили представители Книги рекордов Гиннесса.