В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
В Черногории проходит чемпионат по лени
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом

Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: guinnessworldrecords.com

В Книгу рекордов Гиннесса попал художник из Вьетнама, который не стриг ногти 34 года. Их длина составила 5,9 метра (19 футов 6 дюймов) — они длиннее, чем рост среднего взрослого жирафа, пишет UPI.

«Мой отец был шаманом. Сам же я хотел стать учителем, поэтому отрастил ногти, чтобы они выглядели более величественно», — сказал Лу Конг Гуен.

Мужчина добавил, что отказался от мечты стать учителем по настоянию отца, но продолжил отращивать ногти. «Они становились все длиннее и длиннее. Если бы я их обрезал, то чувствовал бы себя очень некомфортно, я был бы истощен как морально, так и физически», — сказал он.

Видео: Guinness World Records

По словам художника, уход за длинными ногтями требует больших усилий. «Если начнется дождь, мне нужно держать их сухими. Если они намокнут, то размякнут и отвалятся. В людном месте, если кто-нибудь на них наткнется, они наверняка сломаются, поэтому я должен их беречь. Кроме того, я должен быть предельно осторожен во время работы. Поднимаясь вверх и спускаясь вниз, следует обдумывать каждое движение», — отметил мужчина.

В мае книга рекордов Гиннесса показала совместное фото самой большой и самой маленькой собак в мире. Животные встретились в начале апреля в Айдахо-Фолс в США, где живет крупнейший пес на планете — семилетний немецкий дог Реджинальд. Его рост составляет 1,007 метра от пола до холки.

Разница в росте у Реджинальда и самой крошечной собаки на Земле, четырехлетней чихуахуа Перл, — 91,56 сантиметра. Это примерно соответствует высоте бейсбольной биты или акустической гитары, отметили представители Книги рекордов Гиннесса.

