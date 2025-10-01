В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом
Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич
Шведский блогер снял видео о насмешках над своей внешностью — и нашел в комментариях будущую жену

На Аляске выбрали самого толстого медведя

Фото: Candice Rusch/Fat Bear Week

В национальном парке Катмай на Аляске объявили победителя Недели толстого медведя. Им стал медведь №32 по кличке Чанк, сообщает The Guardian.

Чанк, которого часто называют «самым доминирующим бурым медведем на реке», выиграл конкурс, несмотря на то что почти весь сезон провел с переломанной челюстью. По словам местных, травму он получил в драке с другим самцом из-за самки.

Ежегодное соревнование проходит по турнирной сетке: диких медведей сравнивают по фотографиям до и после набора веса к зиме, а также по характеру и «достижениям». Конкурс этого года стал рекордным: в голосовании участвовали 1,5 млн человек.

Candice Rusch/Fat Bear Week

Способность Чанка поедать огромные количества лосося принесла ему победу: за медведя №32 проголосовали 96 350 человек. Его соперник ― медведь №856 ― набрал 63 725 голосов. Чанк сместил с трона медведицу №128 по кличке Грейзер, которая удерживала титул два года подряд.

Летом прошлого года Чанк убил медвежонка Грейзер, несмотря на отчаянные попытки матери защитить детеныша. Смерть попала в прямую трансляцию. Тогда Грейзер победила Чанка с перевесом более 40 тыс. голосов.

В том же году конкурс отложили, после того как один из участников был убит другим, менее упитанным медведем — это тоже увидели зрители в прямом эфире.

Несмотря на репутацию «злодея прошлых лет», в 2025-м Чанк покорил публику навыками выживания. После перелома челюсти были сомнения, что медведь вообще выживет. Но он стал избегать прямых столкновений с другими толстыми самцами и набрал такую массу, которую никто и представить не мог. Организаторы оценили вес Чанка примерно в 544 килограмма. 

