На Аляске выбрали самого толстого медведя

В национальном парке Катмай на Аляске объявили победителя Недели толстого медведя. Им стал медведь №32 по кличке Чанк, сообщает The Guardian.
Чанк, которого часто называют «самым доминирующим бурым медведем на реке», выиграл конкурс, несмотря на то что почти весь сезон провел с переломанной челюстью. По словам местных, травму он получил в драке с другим самцом из-за самки.
Ежегодное соревнование проходит по турнирной сетке: диких медведей сравнивают по фотографиям до и после набора веса к зиме, а также по характеру и «достижениям». Конкурс этого года стал рекордным: в голосовании участвовали 1,5 млн человек.
Способность Чанка поедать огромные количества лосося принесла ему победу: за медведя №32 проголосовали 96 350 человек. Его соперник ― медведь №856 ― набрал 63 725 голосов. Чанк сместил с трона медведицу №128 по кличке Грейзер, которая удерживала титул два года подряд.
Летом прошлого года Чанк убил медвежонка Грейзер, несмотря на отчаянные попытки матери защитить детеныша. Смерть попала в прямую трансляцию. Тогда Грейзер победила Чанка с перевесом более 40 тыс. голосов.
В том же году конкурс отложили, после того как один из участников был убит другим, менее упитанным медведем — это тоже увидели зрители в прямом эфире.
Несмотря на репутацию «злодея прошлых лет», в 2025-м Чанк покорил публику навыками выживания. После перелома челюсти были сомнения, что медведь вообще выживет. Но он стал избегать прямых столкновений с другими толстыми самцами и набрал такую массу, которую никто и представить не мог. Организаторы оценили вес Чанка примерно в 544 килограмма.