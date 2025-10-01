На рейсах «Аэрофлота» появится интернет

В самолетах авиакомпании «Аэрофлот» в будущем появится интернет. Об этом сообщил глава компании Сергей Александровский в ходе форума «Цифровая транспортация», пишет ТАСС.
«У нас такой проект есть, мы им занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом на земле. Ну и вообще, авиация с точки зрения ограничений, всех сертификационных процедур — она более сильно регламентирована, потому что уровень безопасности гораздо выше», — добавил Александровский.
Ранее в Минтрансе заявляли, что интернет в самолетах появится не раньше 2027 года, так как процесс сертификации новых технологий для авиации занимает много времени. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, в 2026 году ожидается запуск первых космических аппаратов на высокоэллиптическую орбиту. Это может обеспечить доступ к всемирной сети на подвижных объектах.
Недавно в Минтрансе допустили появление аэротакси в России в ближайшие десять лет. Как пояснили в ведомстве, для массового использования такого транспорта нужны дальнейшие достижения в навигации и кибербезопасности, а также общественное доверие.