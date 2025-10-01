Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране

К Международному дню музыки, который отмечается 1 октября, сервис «МТС Музыка» и приложение для знакомств Mamba провели опрос, чтобы выяснить, влюблялись ли россияне в селебрити и кто из музыкантов кажется им самым привлекательным. Оказалось, что мужчинам чаще импонируют музыкальные исполнительницы, а женщинам — артисты кино.
Большинство участников опроса призналось, что влюблялись в медийных персон. Чаще всего это случалось с мужчинами-миллениалами (29–39 лет): 93% из них хотя бы раз испытывали симпатию. А реже всего — с женщинами-бумерами (50+): 71% из них ответил, что никогда не влюблялся в звезд.
Женскую аудиторию всех возрастов в селебрити привлекают харизма и обаяние, также они обращают внимание на внешность и талант. Респондентов-мужчин больше всего интересует привлекательный внешний вид, а затем уже харизма и талант. Только женщины старше 50 лет считают, что талант важнее красоты артиста. Высокомерие — наиболее отталкивающая черта характера или образа знаменитости для большинства опрошенных.
Для мужской аудитории всех поколений на первом месте по популярности — звезды музыки, на втором — актрисы и на третьем — телеведущие. У зумеров (18–28 лет) третье место заняли блогеры.
Среди женщин немного другая тенденция. Представительницам поколения Z (18–28 лет) нравятся знаменитости из сфер музыки и кино, а также блогеры. Остальные женщины, вне зависимости от поколения, на первое место поставили звезд кино, а на второе — музыкантов. Бронзу у женщин-миллениалов (29–39 лет) взяли знаменитые бизнесмены, у поколения Х (40–50 лет) — звезды телевидения, а женщины-бумеры выбрали театр.
Самыми привлекательными музыкантами женщины чаще всего называли Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева. Мужчины проголосовали за Ольгу Серябкину, Клаву Коку и Полину Гагарину.
Молодым девушкам в возрасте от 18 до 28 лет больше всех нравятся Егор Крид и Дима Билан (поделили первое место), Xolidayboy, Jony. Женщины-миллениалы (29–39 лет) выбрали Басту, Сергея Лазарева и Диму Билана. Представительниц поколения Х (40–50 лет) привлекают Баста, Сергей Лазарев и Леонид Агутин. Женщины старше 50 лет отдают предпочтение Александру Маршалу, Стасу Пьехе и Сергею Трофимову.
Мужчины 18–28 лет (зумеры) выделяют Клаву Коку, Валю Карнавал и Ольгу Серябкину (Seryabkina). Миллениалам нравятся Клава Кока, Люся Чеботина и Ольга Серябкина. Представители поколения Х (40–50 лет) выбирают Полину Гагарину, Ольгу Серябкину и Алсу. Бумеры привлекательными считают Полину Гагарину, Пелагею и Наталью Ветлицкую.
Среди иностранных музыкантов женщины выделили Эминема, Джастина Тимберлейка, Джареда Лето, Энрике Иглесиаса, Рики Мартина, Криса Ри и Стинга. Выбор мужчин пал на Дженнифер Лопес, Рианну и Шакиру.
Женщины 18–28 лет (зумеры) выбирают Эминема, Тимберлейка и Джареда Лето. В топ-3 миллениалов (29–39 лет) попали Тимберлейк, Иглесиас и Эминем. Eminem. Женщины поколения Х (40–50 лет) выделяют Стинга, Иглесиаса и Рики Мартина. Бумеры (старше 50 лет) любят Стинга, Рики Мартина и Криса Ри.
Мужчины-зумеры выбирают Ариану Гранде, Дуа Липу и Тейлор Свифт. Миллениалам больше всего нравятся Дженнифер Лопес, Рианна и Кэти Перри. Мужчины 40–50 лет (поколение Х) сделали выбор в пользу Шакиры, Джениффер Лопес и Рианны. Большинство бумеров внесли в топ-3 лучших Шакиру, Дженнифер Лопес и Мадонну.
Провести романтический вечер женщины больше всего хотели бы с Димой Биланом, Бастой и Сергеем Лазаревым. Молодые девушки до 28 лет признались, что сходили бы на свидание с Егором Кридом, Димой Биланом или Xolidayboy. Миллениалы встретились бы с Бастой, Сергеем Лазаревым или Димой Биланом. Женщины 40–50 лет не отказались бы от свидания с Бастой, Сергеем Лазаревым и Алексеем Чумаковым. Бумеры бы не прочь познакомиться с Александром Маршалом, Сергеем Трофимовым и Стасом Пьехой.
Мужчины также не стали менять свои предпочтения и сходили бы на свидание с самыми привлекательными по их мнению исполнительницами. У зумеров это Клава Кока, Валя Карнавал и Ольга Серябкина. У миллениалов (29–39 лет) — Клава Кока, Люся Чеботина и Ольга Серябкина. Представители поколения Х пригласили бы на свидание Полину Гагарину, Ольгу Серябкину или Алсу, а бумеры — Полину Гагарину, Пелагею или Наталью Ветлицкую.
При выборе иностранного партнера для романтической встречи девушки, как и мужчины, остались верны предыдущему выбору о самых притягательных музыкантах. Порядка 60% мужчин и 50% женщин признались, что чувствовали бы себя более успешными, если встречались бы со знаменитостью. Больше всего с этим согласны зумеры. Эту позицию не разделяют только бумеры (и женщины, и мужчины): они считают, что их социальный статус от наличия звездной пары не изменится.
При этом чем старше люди, тем меньше они готовы идти на уступки ради отношений со звездой. Так, половина девушек поколения Z (50%) признались, что могли бы подстраиваться под знаменитого партнера. А вот женщины-миллениалы (63%), представительницы поколения X (74%) и бумерши (79%) куда категоричнее: они уверенно заявляют, что звездные капризы терпеть не станут.