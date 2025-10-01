Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране

Большинство участников опроса призналось, что влюблялись в медийных персон. Чаще всего это случалось с мужчинами-миллениалами (29–39 лет): 93% из них хотя бы раз испытывали симпатию. А реже всего — с женщинами-бумерами (50+): 71% из них ответил, что никогда не влюблялся в звезд.