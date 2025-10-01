Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября

На спецпоказе финальной части «Заклятия» в США присутствовал священник, который окропил зрителей святой водой. На некоторых показах также раздавали молитвенные карточки с изображением архангела Михаила. В католической традиции он почитается как защитник веры, покровитель душ и символ божественного правосудия.