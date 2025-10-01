В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом
Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич

Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября

Фото: Warner Bros.

Фильм ужасов «Заклятие-4: Последние обряды» выйдет на цифровых площадках 7 октября. Об этом сообщают портал WhenToStream и сайт DVD’s Release Dates.

Премьера четвертой части «Заклятия» состоялась в кинотеатрах 5 сентября 2025 года. Она продолжает историю семейства Уоррен, которое на этот раз изгоняет злых духов из дома семейства Смерл.

Главные роли в ленте вновь исполнили Вера Фармига и Патрик Уилсон. Режиссером выступил Майкл Чавес («Заклятие-3: По воле дьявола»).

На спецпоказе финальной части «Заклятия» в США присутствовал священник, который окропил зрителей святой водой. На некоторых показах также раздавали молитвенные карточки с изображением архангела Михаила. В католической традиции он почитается как защитник веры, покровитель душ и символ божественного правосудия.

Фильм «Заклятие-4: Последние обряды» стал самым кассовым хоррором 2025 года. За три уик-энда в прокате он собрал 400 млн долларов.

Картина официально завершает франшизу «Заклятие», которая, помимо основной трилогии, также включает приквелы, сиквелы и спин-оффы. Среди них — «Проклятие монахини», «Проклятие Аннабель» и «Проклятие плачущей». Однако у киносерии появится продолжение в виде многосерийного шоу.

