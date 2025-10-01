Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября

Фильм ужасов «Заклятие-4: Последние обряды» выйдет на цифровых площадках 7 октября. Об этом сообщают портал WhenToStream и сайт DVD’s Release Dates.
Премьера четвертой части «Заклятия» состоялась в кинотеатрах 5 сентября 2025 года. Она продолжает историю семейства Уоррен, которое на этот раз изгоняет злых духов из дома семейства Смерл.
Главные роли в ленте вновь исполнили Вера Фармига и Патрик Уилсон. Режиссером выступил Майкл Чавес («Заклятие-3: По воле дьявола»).
На спецпоказе финальной части «Заклятия» в США присутствовал священник, который окропил зрителей святой водой. На некоторых показах также раздавали молитвенные карточки с изображением архангела Михаила. В католической традиции он почитается как защитник веры, покровитель душ и символ божественного правосудия.
Фильм «Заклятие-4: Последние обряды» стал самым кассовым хоррором 2025 года. За три уик-энда в прокате он собрал 400 млн долларов.
Картина официально завершает франшизу «Заклятие», которая, помимо основной трилогии, также включает приквелы, сиквелы и спин-оффы. Среди них — «Проклятие монахини», «Проклятие Аннабель» и «Проклятие плачущей». Однако у киносерии появится продолжение в виде многосерийного шоу.