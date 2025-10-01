Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»

Режиссером продолжения выступил Карен Оганесян, оператором — Сергей Прекраснов, а художниками — Юлия Феофанова (постановщик) и Дарья Фомина (костюмы). Шоураннер, сценарист и продюсер Дарья Грацевич рассказала, что в новых эпизодах появятся персонажи, погибшие в первом сезоне, а сюжет раскроет их характеры и даст ответы на старые вопросы.