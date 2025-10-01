Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»

Okko представил первый тизер-трейлер второго сезона детективного триллера «Черное облако». Об этом «Афише Daily» рассказали в онлайн-кинотеатре.
Сюжет продолжит события первого сезона спустя шесть месяцев. Следователь Оксана, разгадывающая тайну мистических убийств, живет в доме бывшего одноклассника Александра. Она пытается восстановить в памяти череду своих поступков и защитить дочь, обладающую сверхъестественной способностью.
Режиссером продолжения выступил Карен Оганесян, оператором — Сергей Прекраснов, а художниками — Юлия Феофанова (постановщик) и Дарья Фомина (костюмы). Шоураннер, сценарист и продюсер Дарья Грацевич рассказала, что в новых эпизодах появятся персонажи, погибшие в первом сезоне, а сюжет раскроет их характеры и даст ответы на старые вопросы.
К уже знакомым героям присоединятся новые: Анна Снаткина, Кузьма Котрелев, Дарья Коныжева и Кирилл Кяро, который ранее работал с Грацевич на сериале «Измены». Основные роли вновь исполняют Марьяна Спивак, Мария Мацель, Филипп Янковский, Алексей Розин, Александра Урсуляк, Светлана Камынина и другие.