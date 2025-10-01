В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
В Черногории проходит чемпионат по лени
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом

Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»

Фото: Okko

Okko представил первый тизер-трейлер второго сезона детективного триллера «Черное облако». Об этом «Афише Daily» рассказали в онлайн-кинотеатре.

Сюжет продолжит события первого сезона спустя шесть месяцев. Следователь Оксана, разгадывающая тайну мистических убийств, живет в доме бывшего одноклассника Александра. Она пытается восстановить в памяти череду своих поступков и защитить дочь, обладающую сверхъестественной способностью.

Режиссером продолжения выступил Карен Оганесян, оператором — Сергей Прекраснов, а художниками — Юлия Феофанова (постановщик) и Дарья Фомина (костюмы). Шоураннер, сценарист и продюсер Дарья Грацевич рассказала, что в новых эпизодах появятся персонажи, погибшие в первом сезоне, а сюжет раскроет их характеры и даст ответы на старые вопросы.

К уже знакомым героям присоединятся новые: Анна Снаткина, Кузьма Котрелев, Дарья Коныжева и Кирилл Кяро, который ранее работал с Грацевич на сериале «Измены». Основные роли вновь исполняют Марьяна Спивак, Мария Мацель, Филипп Янковский, Алексей Розин, Александра Урсуляк, Светлана Камынина и другие.

Расскажите друзьям