Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»

Фото: «Централ Партнершип»

В сети появился новый трейлер «Чебурашки-2». Картина выйдет в прокат 1 января 2026 года.

По сюжету Чебурашка уже год живет у Гены и все еще учится существовать в мире людей. Гена пытается перевоспитать ушастого героя, но тот не слушается и проказничает. Когда дом Гены решают снести, Чебурашка вместе с Гришей и Соней отправляется в горы на поиски нового жилища для друга, но теряется. В ролике зрителям впервые показали Гену в образе крокодила — именно так он выглядит в глазах Чебурашки, когда злится.

Видео: «Централ Партнершип»

К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. Режиссером проекта вновь стал Дмитрий Дьяченко. Дистрибьютор — кинокомпания «Централ Партнершип».

«Мне кажется, самое большое достоинство второго фильма ― качественное развитие отношений Чебурашки и Гены. Они очень похожи на взаимодействие взрослого и подрастающего ребенка: ушастик взрослеет, меняется, шалит. Он выдумщик и любит всевозможные приключения, а для взрослого это непросто: это отвлекает, иногда даже выводит из себя. И вот именно эти взаимоотношения написаны очень точно и являются большой ценностью фильма!» ― отметил Сергей Гармаш.

Первый «Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав 6,8 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомые нам персонажи из советского мультфильма.

В марте 2024 года Сергей Гармаш говорил, что у «Чебурашки» будет не только сиквел, но и триквел. Актер отмечал, что производства второй и третьей частей начнутся одновременно.

