Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»

По сюжету Чебурашка уже год живет у Гены и все еще учится существовать в мире людей. Гена пытается перевоспитать ушастого героя, но тот не слушается и проказничает. Когда дом Гены решают снести, Чебурашка вместе с Гришей и Соней отправляется в горы на поиски нового жилища для друга, но теряется. В ролике зрителям впервые показали Гену в образе крокодила — именно так он выглядит в глазах Чебурашки, когда злится.