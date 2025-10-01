В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами

Фото: Guinness World Records

В Хургаде рестлер Ашраф Махрус протянул 700-тонное судно по воде, удерживая веревку только зубами. Об этом сообщает NBC News.

Махрус заявил, что перед ним стояла цель побить мировой рекорд и доказать свои силы. В этот раз он протянул сначала одно судно, а затем два сразу — суммарным весом около 1150 тонн.

«Я поднял их обоих, слава богу, чтобы доказать своим друзьям и всему миру, что бог благословил меня, сделав самым сильным человеком в мире», — сказал Махрус.

Для подготовки к испытанию Махрус ежедневно потреблял десятки яиц, несколько кур и около 5 килограмм рыбы, а также тренировался по два часа трижды в день.

Это был не первый раз, когда он тянул за канат. Шесть лет назад Махрус пытался вытащить из воды 4000-тонное судно, привязав к своим плечам канат длиной около 27 метров.

