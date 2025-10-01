В «Художественном» пройдет зрительская премьера нового фильма Ари Астера
В Черногории проходит чемпионат по лени
33% российских мужчин сели на диету после подколов друзей
Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль с места, держа трос зубами
Вьетнамский художник отрастил ногти длиной почти шесть метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса
На Аляске выбрали самого толстого медведя
На рейсах «Аэрофлота» появится интернет
Россиянки считают Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева самыми привлекательными музыкантами в стране
Вышел первый тизер-трейлер второго сезона триллера «Черное облако»
Последняя часть «Заклятия» выйдет в «цифре» 7 октября
Сергей Гармаш превращается в крокодила Гену в новом трейлере «Чебурашки-2»
Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом

Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина

Фото: Art Pictures Studio

К фильму «Буратино» Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») присоединились Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Art Pictures Studio.

Дроздов, Шастун и Дмитриенко подарили свои голоса троим тараканам. Их персонажи Алессандро, Антон и Джованни станут проводниками по приключениям деревянного мальчика Буратино. По словам звезд, персонажи получились яркими, веселыми и трогательными.

Главного героя играет Виталия Корниенко при помощи технологии motion capture, Папу Карло — Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро — Степан Белозеров, Арлекина — Рузиль Минекаев, Карабаса — Федор Бондарчук, Дуремара — Лев Зулькарнаев, Алису и Базилио — Виктория Исакова и Александр Петров, а Тортиллу — Светлана Немоляева.

Сказка выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года — ровно через 50 лет после премьеры культового телефильма «Приключения Буратино». В фильме прозвучат мелодии Алексея Рыбникова.

Расскажите друзьям