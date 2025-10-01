Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина

К фильму «Буратино» Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») присоединились Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Art Pictures Studio.
Дроздов, Шастун и Дмитриенко подарили свои голоса троим тараканам. Их персонажи Алессандро, Антон и Джованни станут проводниками по приключениям деревянного мальчика Буратино. По словам звезд, персонажи получились яркими, веселыми и трогательными.
Главного героя играет Виталия Корниенко при помощи технологии motion capture, Папу Карло — Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро — Степан Белозеров, Арлекина — Рузиль Минекаев, Карабаса — Федор Бондарчук, Дуремара — Лев Зулькарнаев, Алису и Базилио — Виктория Исакова и Александр Петров, а Тортиллу — Светлана Немоляева.
Сказка выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года — ровно через 50 лет после премьеры культового телефильма «Приключения Буратино». В фильме прозвучат мелодии Алексея Рыбникова.