Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучили тараканов в «Буратино» Игоря Волошина

Дроздов, Шастун и Дмитриенко подарили свои голоса троим тараканам. Их персонажи Алессандро, Антон и Джованни станут проводниками по приключениям деревянного мальчика Буратино. По словам звезд, персонажи получились яркими, веселыми и трогательными.