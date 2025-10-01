Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»

Леди Гага объединила промо сериала «Уэнсдей» с туром «Mayhem Ball», пригласив на сцену актрис Эмму Майерс и Эви Темплтон для совместного выступления.
Майерс и Темплтон станцевали под новую песню Гага «The Dead Dance» в образах своих персонажей Энид и Агнес из второго сезона шоу. Танец под этот трек стал вирусным в соцсетях после выхода второго сезона.
Гага, сыгравшая эпизодическую роль Розалин Ротвуд в «Уэнсдей», не танцевала под эту песню в сериале, но на сцене она присоединилась к двум актрисам.
Леди Гага также сняла репетицию танца и опубликовала ролик в тиктоке. В подписи к видео она написала: «Энид, Агнес и Розалайн сбежали из Невермор на вечер „The Dead Dance“».