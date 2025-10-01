Скайрим-бабушка завершает карьеру после 15 лет съемок видео на ютубе
Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски
Сервис для подтверждения возраста по биометрии в магазинах заработает до конца ноября
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Самой популярной песней лета 2025 года по версии сервиса «VK Музыка» стала «Наследство»
Ученые вырастили человеческие яйцеклетки из кожи
Мадс Миккельсен сыграет астронавта в испанском триллере
Netflix завершил съемки финального сезона «Ведьмака»
Основатель Spotify Даниель Эк оставит пост гендиректора
Минтранс: летающие такси могут появиться в России в ближайшие десять лет
Прибыль Dyson сократилась почти на 50%
SAG-AFTRA осудил использование ИИ-актрисы Тилли Норвуд
Новый альбом The Rolling Stones выйдет в 2026 году
Илон Маск анонсировал свой аналог «Википедии»
Глава EA заявил, что ценности компании «останутся неизменными» после сделки на 50 млрд долларов
Тейлор Свифт побила рекорд Spotify с еще не вышедшим альбомом
Умер бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич
Шведский блогер снял видео о насмешках над своей внешностью — и нашел в комментариях будущую жену
Зумер заработал миллионы долларов на «гонках сперматозоидов»
Старые друзья отправляются в путешествие в трейлере «Отпуска на двоих»
Трамп получит 24,5 млн долларов от YouTube из‑за заморозки его канала
Peacock занимается сериалом на основе тру-крайм-подкаста
OpenAI разрабатывает аналог тиктока с генерацией видео с помощью ИИ
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
«Лихие» интегрировали в матч «Спартака». Стадион украсили брендингом сериала
Пакистанское аниме «Стеклодув» получило спецприз «Афиши Daily» на фестивале «Высоко»
Работа над фильмом о Бритни Спирс до сих пор не началась
Создатель «Люпена» работает над новым криминальным сериалом для Netflix

Звезды сериала «Уэнсдей» выступили на концерте Леди Гаги. Они станцевали под «The Dead Dance»

Фото: Samir Hussein/Getty Images

Леди Гага объединила промо сериала «Уэнсдей» с туром «Mayhem Ball», пригласив на сцену актрис Эмму Майерс и Эви Темплтон для совместного выступления.

Майерс и Темплтон станцевали под новую песню Гага «The Dead Dance» в образах своих персонажей Энид и Агнес из второго сезона шоу. Танец под этот трек стал вирусным в соцсетях после выхода второго сезона.

Гага, сыгравшая эпизодическую роль Розалин Ротвуд в «Уэнсдей», не танцевала под эту песню в сериале, но на сцене она присоединилась к двум актрисам.

Леди Гага также сняла репетицию танца и опубликовала ролик в тиктоке. В подписи к видео она написала: «Энид, Агнес и Розалайн сбежали из Невермор на вечер „The Dead Dance“».

Расскажите друзьям