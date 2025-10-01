Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски

Джереми Айронс присоединился к актерскому составу ремейка культового фильма 1980-х «Горец» от Amazon MGM. Об этом сообщает THR.
В фильме главную роль бессмертного шотландского воина Коннора МакЛауда исполнит Генри Кавилл, а компанию ему составят Расселл Кроу, Дейв Баутиста, Карен Гиллан, Джимон Хунсу и Мариса Абела.
Режиссер Чад Стахелски перенес съемки на начало 2026 года из‑за травмы Кавилла, но уже известно, что фильм будет масштабным экшн-фэнтези с боевыми сценами через века. Баутиста сыграет злодея Кургана, Гиллан — смертную жену МакЛауда, Хунсу — африканского бессмертного воина, а Абела — современную возлюбленную героя.
Айронс получит роль второго антагониста — лидера таинственного ордена наблюдателей, который следит за бессмертными и видит в них угрозу для человечества. Сценарий написал Майкл Финч.