Джереми Айронс присоединился к касту «Горца» Чада Стахелски

Режиссер Чад Стахелски перенес съемки на начало 2026 года из‑за травмы Кавилла, но уже известно, что фильм будет масштабным экшн-фэнтези с боевыми сценами через века. Баутиста сыграет злодея Кургана, Гиллан — смертную жену МакЛауда, Хунсу — африканского бессмертного воина, а Абела — современную возлюбленную героя.